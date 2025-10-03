Peaky Blinders regresa a la televisión, con una nueva era para la pandilla

Peaky Blinders regresará a la televisión para seguir las hazañas de una nueva generación de la familia Shelby después de la Segunda Guerra Mundial.
El programa se emitirá en Netflix para todo el mundo.
La sexta temporada, que se emitió en 2022, fue anunciada en ese momento como "el final de una historia épica", aunque los productores dijeron que la historia "continuaría de otra forma".
En una próxima película de Peaky Blinders, ambientada al comienzo de la guerra, Cillian Murphy repetirá su papel como el líder de la pandilla Tommy Shelby.
A esto le seguirán dos nuevas temporadas de televisión, que «tendrán sus raíces en Birmingham y contarán la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de Birmingham», según declaró el creador Steven Knight. «La nueva generación de Shelbys ha tomado el volante y será una experiencia increíble».
La serie retomará la historia en 1953, cuando "la carrera por apoderarse del gigantesco proyecto de reconstrucción de Birmingham se convierte en una brutal competición de dimensiones míticas", según informó la BBC.
"Esta es una ciudad de oportunidades y peligros sin precedentes: con la familia Shelby en su corazón ensangrentado".
El programa se emitirá en la BBC en el Reino Unido y en Netflix en todo el mundo.
Murphy estará entre los productores ejecutivos, aunque la BBC se negó a decir si algún personaje de la era anterior regresaría a la pantalla.
Peaky Blinders comenzó en 2013 y hasta ahora ha seguido a la pandilla callejera durante las décadas de 1920 y 1930. Ganó el premio al mejor drama en los premios TV Bafta en 2018.
La historia saltará a los años 40 para la película, titulada The Immortal Man, que estará protagonizada por Murphy junto al nominado al Oscar Barry Keoghan, el actor de Adolescence Stephen Graham y Rebecca Ferguson de Dune.
