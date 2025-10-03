¿Qué hacer este fin de semana?: todos los detalles de la agenda cultural

La ciudad se apresta para un fin de semana en el cual cultura, música y teatro serán protagonistas. Desde el show de Airbag, pasando por la XXXI Feria del Libro y el XIX Argentino de Literatura, hasta la décima edición del Festival Titereré, el público tiene múltiples propuestas para elegir.
La oferta incluye además recitales, obras de teatro, festivales de música popular y estrenos que colocan a la capital provincial como un verdadero faro cultural para la toda la región.
El viernes 3 de octubre abre con espectáculos internacionales como el Teatro Negro de Praga, presentaciones literarias con figuras como Selva Almada y Estela Figueroa, y música en vivo de artistas como Fernando Ruiz Díaz.
El sábado 4 será la noche de Airbag, con su show "El Club de la Pelea", además de nuevas ediciones de Sonamos Latinoamérica y el Festival de Blues en Tribus. Finalmente, el domingo traerá mesas de poesía, nuevas funciones del Titereré y homenajes musicales. En las líneas que sigue, la lista completa de las actividades.
Es un espectáculo que trasciende idiomas y culturas. Fundado en 1961 por el visionario Jirí Srnec, es considerado el pionero y referente mundial del teatro negro, una disciplina que fusiona teatro físico, pantomima, danza, música y efectos de luz y sombra que desafían la lógica y estimulan la imaginación.
"Señor Swing” a las 21 en Estudio Barnó
Es un cuarteto que recrea el estilo conocido como "Gipsy jazz" o "Jazz Manouche", popular en Francia entre 1930 y 1950. Su referencia fundamental es Django Reinhardt, un guitarrista gitano que influenció el mundo de la guitarra de jazz.
Clara, una escultora, después de un accidente, se enfrenta a un conflicto: el deseo de decidir sobre su propio destino frente a quienes intentan elegir por ella. Elenco: Silvia Kutika, Fabio Aste y Mirta Wons. Dirección: Mariano Dossena.
Feria del Libro. Foto: Gentileza Municipalidad de Santa Fe
Presentará su disco “Continhuará…”. Es su primer trabajo en solitario. Según el músico, es la expresión sin filtros de su corazón musical, un “mapa emocional que traza con voz y guitarra lo más profundo de su sensibilidad”.
Onírico propone un viaje a través de los sueños, donde el tiempo se suspende y las imágenes toman cuerpo. Con humor, poesía visual y una atmósfera que oscila entre la ternura y el asombro, la obra nos invita a habitar un universo donde lo imposible se vuelve cotidiano.
XIX Argentino de Literatura, desde las 17 en la Estación Belgrano
En la Sala 1 a las 17, se presentará la Mesa de Crítica "Un tono para nuestros textos. Conversaciones sobre enseñanza y divulgación". A las 19, en la Sala 5, se llevará adelante la Mesa de Narrativa "Una escritura colectiva". A las 20.30, también en la Sala 5, se presentará el libro "Poemas Níspero" de Estela Figueroa.
Club de Caballeros a las 20 en La 3068
Es una obra de Rafael Bruza, dirigida por María Rosa Pfeiffer. A cargo del Grupo de los Diez.
SuiGen regresa Tribus con todos los clásicos de Sui Géneris, para vivir una noche del mejor rock nacional. A las 23.59 arranca el show de Cardigan y todo el hard rock.
10° Titereré desde las 19 en El Birri
Es una fiesta de la cultura popular que reúne a compañías y artistas de Argentina, Uruguay y Chile. A las 19 se presenta “Cerdiña, la niña y el jabalí”, a las 20, Teatro de Títeres Cachiporra y a las 21 “Una trinchera (y se escuchan risas)”.
La banda, que entre 2017 y 2021 recorrió distintos espacios de la ciudad y alrededores, vuelve para hacer sonar en vivo sus canciones: un recorrido que se nutre de distintos géneros musicales, siempre con la esencia del rock como bandera.
Bajo el lema “Escribir la ciudad”, la feria tendrá lugar en la Estación Belgrano del miércoles 1 al domingo 5 de octubre, con entrada libre y gratuita.
Fernando Ruíz Díaz. Foto: Gentileza producción
"Tierra sin mal" a las 21 en El Solar de las Artes
Andrea Eletti e Itatí Barrionuevo junto a Pablo Ayala en guitarra presentarán un recorrido musical por el cancionero popular argentino y latinoamericano. Interpretarán obras de Peteco Carabajal, Homero Expósito, Tata Cedrón, Victor Jara y Violeta Parra.
Proyecto Mate a las 21 en el Foro de la UNL
Se trata de la segunda fecha del ciclo Canciones del Litoral. Proyecto Mate es una organización y banda que fusiona música folk del Litoral con narrativas urbanas.
La muestra de Mario Llullaillaco con curaduría de Guad Creche es el tercer Proyecto Seleccionado de la Convocatoria Nacional para la Presentación de Proyectos Expositivos destinados a Museos y Espacios Municipales de Arte 2025.
Gaznápiro a las 16.30 en El Taller
Así como la vida es incierta, este espectáculo también lo es. Gaznápiro viaja con su valija por la ternura y la crudeza, saliendo de lo mundano hacia lo mágico, utilizando el teatro como trinchera para compartir un momento de alegría. Repite el sábado a las 21.
Sábado 4 de octubre
Airbag a las 21 en la Estación Belgrano
El Club de la Pelea, el nuevo show de los hermanos Sardelli llega con una puesta impactante, luces, fuego, pirotecnia, pantallas y solos de guitarra al ritmo de la banda más icónica del rock argentino del siglo XXI.
"La dama, su perrito, su amante y el escritor". Foto: Gentileza producción
Sonamos Latinoamérica 2025 a las 17 y a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Es un proyecto nacido en Santa Fe que tiene 20 años de recorrido, y que hoy involucra a músicos y gestores culturales de 15 países. Es un espacio destinado a la difusión de música popular latinoamericana desde múltiples abordajes. Continúa el domingo.
"La dama, su perrito, su amante y el escritor" a las 21 en La 3068
Un viaje teatral inspirado en Chéjov, donde el amor, la nostalgia y la literatura se entrelazan en una historia conmovedora. Actúa Ruben Von der Thüsen.
En el escenario principal se presentará Alma Blues, desde Córdoba llega "The Rhytmin Gamblers", también estarán los santafesinos The Polacos y la Asociación Litoraleña de Blues (Paraná). En el escenario exterior se presentarán Mujeres del Blues y The Fogers.
Barro y Ginkgobiloba. Foto: Gentileza producción
XIX Argentino de Literatura a las 18 en la Estación Belgrano
El sábado 4, en la Sala 1, tendrá lugar la conversación “Juani. Pequeña crónica de una amistad”, con la participación de Roberto Maurer e Hinde Pomeraniec, quienes dialogarán en torno a este relato íntimo.
"Songbook Brasil" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Nieves Rosell, cantante rosarina, vuelve a Santa Fe para presentar su proyecto, un viaje musical por una obra de compositores como Tom Jobim, Chico Buarque, Dorival Caymmi y Carlos Lyra entre otros.
Dos de los proyectos artísticos que nutrieron los últimos 20 años de la escena musical santafesina comparten escenario por primera vez: Barro presenta sus nuevas canciones y Ginkgobiloba estrena en vivo su nuevo material discográfico llamado ‘Abrazo’.
Nieves Rossel. Foto: Gentileza producción
10° Titereré desde las 19 en El Birri
A las 19 se presenta “Abuela lluvia” de Teatro Circular (Córdoba). A las 20, un Conversatorio con el Grupo de Teatro de Títeres Cachiporra (Uruguay). A las 21, “Beatriz” de Laura Pagés (Buenos Aires).
The Custom es una banda formada en 2018, se dedica a versionar clásicos internacionales del hard rock y blues rock, principalmente de las décadas del 70 y 80.
Fernando Montalbano. Foto: Gentileza Municipalidad de Santa Fe
"La escena está servida" a las 18 en El Retablo
Con El Retablo de las Maravillas y Juanjo Vitale. Los títeres se convertirán en actores de circo: serán equilibristas, magos y payasos. Juanjo Vitale interactuará con el público. A las 21 última edición de Músicos por El Retablo.
Gise Trento Soul Cuartet a las 21 en Estudio Barnó
La cantante Gisela Trento presenta su cuarteto con clásicos del jazz y soul, una formación integrada por Sebastián López en guitarra, Cristian Bortolli en contrabajo y Francisco Marti en batería.
"Heriberto, un hombre discreto" a las 21 en Valeri Montrul
Se presenta la obra santafesina dirigida por Sergio Cangiano y protagonizada por Lucas Avilé.
En el marco de la celebración de los 120 años del Teatro Municipal 1 de Mayo, esta muestra invita a recorrer capas de historia a través de la arquitectura del coliseo local.
"Al fin y al cabo es mi vida". Foto: Gentileza producción
Domingo 5 de octubre
XIX Argentino de Literatura a las 18 en la Estación Belgrano
En la Sala 1 a las 18, se realizará la Mesa de Poesía “Tengo una infinita fe en que la poesía puede cambiarte la vida”, con Alejandra Bosch, Luisina Valenti y Cecilia Pavón, bajo la coordinación de Santiago Venturini.
10° Titereré desde las 19 en El Birri
A las 19 Bruno Bombero, Teatro de Ilusiones Animadas (Córdoba). A las 20, intervenciones “Cabezonas”, Escuela de Títeres “El Sapukay, la Casa de Fernando Birri” (Santa Fe).
Regresa a Tribus “La Máquina”, con todos los clásicos del corazón de Patricio Rey, Skay Beilinson.
