Murió Marikena Monti a los 82 años: adiós a una voz esencial del café concert

La cultura argentina despidió a Marikena Monti, cantante y actriz de extensa trayectoria, que falleció a los 82 años, dejando una huella profunda en la música, el teatro y la escena artística nacional.
La cantante y actriz falleció este 17 de enero
Reconocida como una de las figuras más representativas del café concert, su carrera atravesó más de cinco décadas marcadas por la búsqueda estética, la sensibilidad interpretativa y el compromiso con el arte.
Su muerte generó una inmediata reacción en el ámbito cultural, con mensajes de despedida y reconocimiento por parte de instituciones, colegas y seguidores que destacaron su aporte singular a la identidad artística argentina.
Nacida en la ciudad santafesina de Casilda, Marikena Monti mostró desde joven una fuerte inclinación por el arte. Su formación se consolidó en espacios vinculados al teatro y la música, donde desarrolló una impronta propia que combinaba actuación, canto y una cuidada puesta en escena.
Durante sus primeros años en Buenos Aires, se vinculó con el circuito teatral independiente y universitario, ámbitos que marcaron su modo de entender el arte como una experiencia integral. Esa etapa fue clave para forjar una carrera que nunca se ajustó a moldes comerciales, sino que apostó a la experimentación y la expresividad.
Marikena Monti se convirtió en una referencia indiscutida del café concert, un género que tuvo su auge en las décadas del sesenta y setenta y que fusionaba música, teatro y poesía en espacios íntimos. Su presencia escénica, su voz particular y su capacidad interpretativa la distinguieron rápidamente dentro de ese movimiento cultural.
En sus espectáculos abordó repertorios diversos, con especial afinidad por la canción francesa y propuestas teatrales de fuerte contenido expresivo. Su estilo, elegante y a la vez intenso, logró una conexión profunda con el público, que la acompañó a lo largo de los años.
Además de su trabajo en el café concert, Monti participó en obras teatrales, producciones cinematográficas y proyectos televisivos. Cada una de sus interpretaciones estuvo atravesada por una búsqueda artística rigurosa y una sensibilidad que evitaba lo superficial.
Lejos de los circuitos masivos, eligió transitar una carrera coherente con sus convicciones estéticas. Esa elección la convirtió en una figura respetada y admirada por distintas generaciones de artistas, que reconocen en ella un ejemplo de integridad y compromiso cultural.
La partida de Marikena Monti deja un vacío en la escena artística, pero también un legado que continúa vivo en su obra y en la memoria colectiva. Su trayectoria es recordada como la de una artista integral, que entendió el arte como un espacio de libertad, expresión y encuentro.
Su voz, su presencia y su forma de habitar el escenario permanecen como referencia de una época y de una manera de hacer cultura que privilegió la autenticidad. Marikena Monti se despide dejando una marca imborrable en la historia artística argentina.