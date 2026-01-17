Daniil Trifonov, el pianista que escucha la intimidad de los genios
El lanzamiento de su nuevo álbum dedicado a Tchaikovsky vuelve a poner en primer plano a uno de los músicos más deslumbrantes de nuestra era: un intérprete total, compositor y pensador del piano que combina virtuosismo extremo con una sensibilidad poco común.
En 2010/11 obtuvo medallas en los tres concursos más importantes del mundo: Tercer Premio en el Chopin de Varsovia, Primer Premio en el Rubinstein de Tel Aviv y Primer Premio y Gran Premio en el Tchaikovsky de Moscú. Foto: Gentileza Darío Acosta
El 3 de octubre de 2025, Daniil Trifonov sumó un nuevo capítulo a una discografía ya monumental con la publicación de “Tchaikovsky”, su más reciente álbum para Deutsche Grammophon. Lejos de proponer una lectura grandilocuente del compositor ruso, el pianista nacido en Nizhni Nóvgorod opta por un recorrido introspectivo, casi confidencial, que ilumina zonas menos transitadas de la obra de Piotr Ilich Tchaikovsky: la infancia, la familia, la juventud y los vínculos afectivos como refugio emocional.
El disco reúne la Sonata para piano en do sostenido menor, Op. 80, el Tema original y variaciones en fa mayor, Op. 19/6, el célebre “Álbum infantil”, y una pieza singular: la Suite de concierto de “La Bella Durmiente” en el arreglo para piano solo realizado en 1978 por Mijaíl Pletnev, entonces un joven prodigio. El resultado es un retrato íntimo del compositor, alejado del estereotipo del romántico atormentado. “Lo consideramos un romántico arquetípico -afirma Trifonov-, pero, sobre todo en su juventud, Tchaikovsky encontró alegría en sus relaciones cercanas y consuelo emocional en su familia”.
Un talento precoz, una carrera fulgurante
Nacido en 1991, Trifonov comenzó a estudiar música a los cinco años y se formó en la prestigiosa Escuela Gnessin de Moscú con Tatiana Zelikman. Más tarde se trasladó a Estados Unidos para perfeccionarse con Sergei Babayan en el Instituto de Música de Cleveland, donde también profundizó en composición, una faceta que atraviesa de manera orgánica toda su carrera.
El punto de inflexión llegó en la temporada 2010/11, cuando obtuvo medallas en los tres concursos pianísticos más importantes del mundo: Tercer Premio en el Concurso Chopin de Varsovia, Primer Premio en el Rubinstein de Tel Aviv y Primer Premio y Gran Premio en el Concurso Tchaikovsky de Moscú. Desde entonces, su ascenso fue vertiginoso y lo llevó a debutar en salas como el Carnegie Hall, el Musikverein de Viena, el Wigmore Hall de Londres y la Philharmonie de Berlín.
El arte de unir técnica y profundidad
Trifonov no es solo un virtuoso de técnica deslumbrante; es, ante todo, un músico que piensa cada programa como un relato. Esa concepción se refleja tanto en sus recitales como en sus grabaciones para Deutsche Grammophon, sello del que es artista exclusivo desde 2013.
Una prueba temprana de esa combinación de virtuosismo y pensamiento musical fue su Tiny Desk Concert para NPR, grabado en enero de 2018. En un formato íntimo y despojado, lejos de los grandes auditorios, Trifonov ofreció un programa centrado en Chopin -con guiños a Schumann, Grieg y Mozart- que dejó en evidencia su capacidad para hacer cantar al piano incluso en un entorno no convencional. Con apenas 20 años, desplegó una técnica felina, un lirismo natural y un sentido del juego que confirmaron, ante un público mucho más amplio, por qué *The Times* de Londres lo había definido como “sin duda el pianista más asombroso de nuestra era”.
Premios, grabaciones y consagración
Con “Transcendental”, su monumental lectura de Liszt, ganó el Premio Grammy 2018 al Mejor Álbum Instrumental Solista. Le siguieron proyectos ambiciosos como la serie “Destination Rachmaninov” junto a la Orquesta de Filadelfia y Yannick Nézet-Séguin; “Silver Age”, dedicado a Scriabin, Prokófiev y Stravinsky; “Evocations of Chopin”; y el celebrado doble álbum “Bach: The Art of Life”, donde completó *El arte de la fuga*, obteniendo nuevas nominaciones al Grammy y premios Opus Klassik.
Reconocido como Artista del Año por Gramophone (2016) y Musical America (2019), en 2021 fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el gobierno francés.
El pianista del presente
La temporada 2025-26 confirma su lugar central en el panorama musical internacional. Trifonov ofrecerá tres programas distintos en el Carnegie Hall, incluyendo una gira transatlántica de ciclos de canciones de Schubert junto al barítono Matthias Goerne, conciertos con la Orquesta Nacional de Francia dirigida por Cristian Mǎcelaru y un recital solista con obras de Schumann, Myaskovsky, Taneyev y Prokófiev. A esto se suman colaboraciones con orquestas como la de Cleveland, la Sinfónica de Chicago, la Gewandhaus de Leipzig y la Academia Nacional de Santa Cecilia, además de giras de cámara con músicos como Leonidas Kavakos y Nikolaj Szeps-Znaider.
Tchaikovsky como espejo
En ese contexto, “Tchaikovsky” no es un proyecto aislado sino una síntesis. El álbum dialoga con la biografía de Trifonov, con su sensibilidad rusa y con su interés por revelar el costado humano de los grandes compositores. Al explorar al Tchaikovsky íntimo, el pianista parece hablar también de sí mismo: de la memoria, de la infancia, del hogar como espacio emocional.
Con poco más de tres décadas de vida, Daniil Trifonov ya es una figura histórica del piano. Pero trabajos como este confirman que su mayor virtud no es la velocidad de sus dedos ni la potencia de su sonido, sino su capacidad para escuchar -y hacer escuchar- lo que late detrás de las notas.