Virtuoso

Daniil Trifonov, el pianista que escucha la intimidad de los genios

El lanzamiento de su nuevo álbum dedicado a Tchaikovsky vuelve a poner en primer plano a uno de los músicos más deslumbrantes de nuestra era: un intérprete total, compositor y pensador del piano que combina virtuosismo extremo con una sensibilidad poco común.