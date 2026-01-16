Robbie Williams lanzó por sorpresa su nuevo álbum y busca romper un récord histórico

Robbie Williams sorprendió este viernes al mundo de la música con el lanzamiento anticipado de Britpop, su nuevo álbum de estudio. Originalmente previsto para el 6 de febrero, el cantante británico decidió adelantarlo tres semanas sin previo aviso.
“Simplemente sentí que era el momento adecuado para sacarlo”, escribió en sus redes sociales, donde recibió miles de mensajes de apoyo de sus fanáticos. El álbum ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.
Britpop es el decimotercer álbum de estudio del artista y rinde tributo a la escena britpop de los años noventa, el contexto musical que marcó su carrera tras su salida de la boyband Take That. Con un sonido guitarrero, melódico y cargado de energía, Williams revive la estética sonora que definió a bandas como Blur, Oasis o Pulp, pero con su sello personal.
El disco incluye una serie de colaboraciones destacadas que refuerzan su tono ecléctico y nostálgico. Entre los invitados figuran:
Ya se habían lanzado algunos sencillos previos como Rocket (con Iommi), Spies, Human (junto a Jesse & Joy) y Pretty Face, que sirvieron como adelanto del concepto sonoro del disco.
Además de representar un regreso a sus raíces, Britpop podría marcar un hito en la carrera de Robbie Williams. Si el disco alcanza el primer puesto en las listas del Reino Unido, sería su 16º álbum en llegar al número uno, superando así el récord que actualmente comparte con The Beatles.
En entrevistas recientes, Williams no ocultó su entusiasmo ante esta posibilidad: “Sería un sueño hecho realidad. Es algo que jamás imaginé cuando empecé mi carrera”.
Además del componente emocional, la decisión de lanzar el álbum antes de tiempo responde también a una estrategia comercial: evitar la coincidencia con otros grandes estrenos de febrero.
Con este movimiento, Williams se asegura el protagonismo absoluto en el inicio del año musical y pone todas las fichas en un proyecto que conjuga nostalgia, ambición y pasión.
A sus 52 años, Robbie Williams demuestra que sigue siendo una figura clave en la industria musical. Britpop no es solo un homenaje a una era dorada, sino una reafirmación de su vigencia artística. Con canciones cargadas de energía, emotividad y colaboraciones estelares, el artista británico vuelve a brillar con un álbum que podría hacerlo entrar, una vez más, en la historia.