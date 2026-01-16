"Britpop"

Robbie Williams lanzó por sorpresa su nuevo álbum y busca romper un récord histórico

El ícono del pop británico adelantó tres semanas el estreno de su nuevo disco, cargado de nostalgia noventera y grandes colaboraciones. El trabajo marca su regreso con material original tras casi una década y reúne a figuras de renombre como Chris Martin, Tony Iommi y Jesse & Joy.