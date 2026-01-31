El triste adiós de Macaulay Culkin a Catherine O’Hara: “Mamá, pensé que teníamos más tiempo”
La icónica actriz que dio vida a Kate McCallister, madre del pequeño Kevin falleció este viernes a los 71 años. El protagonista de la saga navideña, la despidió con un desgarrador mensaje en sus redes sociales que conmovió a millones de fanáticos.
Catherine O’Hara y Macaulay Culkin. REUTERS/Mario Anzuoni
El mundo del espectáculo internacional se encuentra conmocionado tras confirmarse el fallecimiento de la legendaria actriz canadiense Catherine O’Hara, a los 71 años. La noticia, que se dio a conocer este viernes 30 de enero de 2026, marca el final de una era para la comedia y el cine de culto.
Sin embargo, el momento de mayor impacto emocional llegó de la mano de Macaulay Culkin, quien fuera su hijo en la ficción en la icónica saga de "Mi Pobre Angelito" (Home Alone).
Culkin, que siempre mantuvo un vínculo de profundo respeto y cariño con la actriz, utilizó sus plataformas digitales para expresar un dolor que traspasó las pantallas. Con una vulnerabilidad poco común en el actor, escribió un mensaje que rápidamente dio la vuelta al mundo: “Mamá, pensé que teníamos más tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché, pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde”.
El texto fue acompañado por una fotografía de ambos, capturando un momento de complicidad que evidenciaba que su relación había trascendido los sets de grabación.
Un vínculo que marcó generaciones
La química entre O’Hara y Culkin nació en 1990, cuando interpretaron a Kate y Kevin McCallister. La imagen de la madre desesperada cruzando el país para reencontrarse con su hijo olvidado en Navidad se convirtió en un símbolo universal de la familia.
A pesar de los años y de las turbulencias que Culkin enfrentó en su vida personal, Catherine siempre se mantuvo cerca, actuando como una figura protectora y defensora de su "hijo ficticio".
Este lazo quedó sellado para la posteridad en diciembre de 2023, cuando O'Hara fue la encargada de pronunciar el discurso en la ceremonia donde Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
En aquel entonces, una Catherine visiblemente emocionada le dijo: "Gracias por incluirme a mí, tu falsa madre que te dejó solo en casa no una, sino dos veces, para compartir esta ocasión. Estoy muy orgullosa de ti". Aquellas palabras hoy resuenan con una melancolía especial entre los fanáticos de todo el mundo.
La partida de O’Hara deja un vacío imposible de llenar en la industria cinematográfica.
El legado de una artista irrepetible
Catherine O’Hara no solo fue la madre de Kevin. Su carrera fue una clase magistral de versatilidad. Desde su participación en el programa de comedia SCTV, pasando por su colaboración con Tim Burton en Beetlejuice y El extraño mundo de Jack, hasta su consagración absoluta en la serie Schitt’s Creek, donde su interpretación de la excéntrica Moira Rose le valió el reconocimiento de las nuevas generaciones y múltiples premios Emmy y Globos de Oro.
La partida de O’Hara deja un vacío imposible de llenar en la industria cinematográfica. Sus representantes confirmaron que falleció pacíficamente en su residencia de Los Ángeles, rodeada de sus seres queridos, tras enfrentar una breve pero díficil enfermedad.
Mientras Hollywood prepara homenajes oficiales, el mensaje de Macaulay Culkin queda como el testimonio más puro de que, más allá de la fama, Catherine O’Hara fue, ante todo, una maestra y una madre para quienes tuvieron la suerte de cruzar su camino.