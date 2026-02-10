Histórico

El Museo de la Colonia San Carlos será sede de una muestra única sobre la inmigración italiana

En el marco de la Fiesta de las Colectividades de la Colonia San Carlos, el Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a la inauguración de la exposición “Huellas de nuestra identidad”, una muestra de pasaportes italianos históricos que pone en valor la memoria y el legado de la inmigración.