El Museo de la Colonia San Carlos será sede de una muestra única sobre la inmigración italiana

En el marco de la Fiesta de las Colectividades de la Colonia San Carlos, el Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a la inauguración de la exposición “Huellas de nuestra identidad”, una muestra de pasaportes italianos históricos que pone en valor la memoria y el legado de la inmigración.

El Museo Histórico de la Colonia San Carlos es uno de los principales puntos de atracción que tiene la ciudad
San Carlos Centro, en adhesión a la Fiesta de las Colectividades de la Colonia San Carlos, invita a la comunidad a participar de la inauguración de la exposición “Huellas de nuestra identidad”, una muestra de pasaportes italianos históricos que tendrá lugar en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos.

La apertura oficial se realizará el viernes 6 de marzo, a las 20 horas, y está especialmente dirigida a la colectividad italiana, aunque abierta a todo el público interesado en conocer y profundizar el legado inmigrante que dio origen a la ciudad.

Un trabajo conjunto para rescatar la memoria

La exposición es organizada de manera conjunta entre el Museo de la Colonia San Carlos y la Comisión de Turismo del COMITES de la Circunscripción Rosario, presidida por la Consejera Antonela Novello, en una iniciativa que busca rescatar y visibilizar documentos históricos cargados de valor simbólico y emocional.

Los pasaportes exhibidos pertenecen a inmigrantes italianos que llegaron a la región y forman parte de historias familiares que contribuyeron a la construcción social, cultural y económica de San Carlos.

Documentos que cuentan historias

Desde la organización destacaron que la muestra no se limita a la exhibición documental, sino que propone una reconstrucción del relato migratorio que une a Italia y Argentina. En ese sentido, la Consejera Antonela Novello subrayó la participación de la comunidad: “Tu historia familiar puede ser parte de esta muestra única”.

La apertura oficial se realizará el viernes 6 de marzo, a las 20 horas

La convocatoria invita a los vecinos a reconocer y compartir sus raíces, aportando testimonios que enriquecen el patrimonio histórico colectivo.

Identidad, memoria y orgullo

Por su parte, el intendente Juan José Placenzotti destacó la importancia de la propuesta como un ejercicio de memoria e identidad.

“Nos sentimos orgullosamente involucrados en reconstruir el relato del viaje que dio origen a nuestras familias. Los pasaportes no son solo documentos; son testimonios de valentía, sueños y el vínculo imborrable entre Italia y Argentina”.

Las palabras del mandatario reflejan el espíritu de la muestra, que busca rendir homenaje a quienes atravesaron el océano con la esperanza de un futuro mejor y sentaron las bases de la comunidad sancarlina.

Una exposición que pone en primer plano las raíces, la memoria y la identidad de la Colonia San Carlos.

“Huellas de nuestra identidad” se presenta como una oportunidad para reencontrarse con la historia, fortalecer el sentido de pertenencia y valorar el aporte de las colectividades al desarrollo local.

Desde el Gobierno de San Carlos Centro invitan a toda la comunidad a participar de la inauguración y a recorrer una exposición que pone en primer plano las raíces, la memoria y la identidad de la Colonia San Carlos.

