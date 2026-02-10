Alerta amarilla por tormentas y granizo en Santa Fe y otras cinco provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó esta mañana sus alertas climáticas, advirtiendo sobre la llegada de fenómenos meteorológicos adversos en una amplia franja del territorio nacional.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso para este martes que abarca a Santa Fe y gran parte del NOA. Se esperan ráfagas de hasta 80 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Según el último reporte, seis provincias —incluida la bota santafesina— se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad y la probable caída de granizo. Además de Santa Fe, el área de cobertura abarca a las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy.
La preocupación se extiende también al sector productivo, dado que la combinación de granizo y ráfagas de viento de hasta 80 km/h podría generar complicaciones en los cultivos que se encuentran en etapas críticas de desarrollo.
Los productores de la región núcleo y del norte santafesino siguen de cerca la evolución del radar, temiendo que el impacto del hielo sea puntual pero severo en zonas de siembra.
Por su parte, los especialistas del organismo nacional destacaron que la inestabilidad responde a una masa de aire húmedo que interactúa con un frente frío, lo que favorece el desarrollo de nubosidad de gran desarrollo vertical.
Este escenario obliga a un monitoreo satelital constante, ya que las células de tormenta pueden ganar fuerza en pocos minutos, reduciendo drásticamente la visibilidad en las rutas de la provincia.
En cuanto a la perspectiva a corto plazo, los modelos meteorológicos sugieren que estas condiciones de inestabilidad podrían persistir de manera intermitente durante las próximas 48 horas.
Si bien se espera una mejora temporaria tras el paso del frente más activo, el elevado índice de humedad en la región central del país mantendrá el cielo nublado y la probabilidad de chaparrones aislados hasta el cierre de la semana laboral.
De acuerdo a los datos técnicos del SMN, las tormentas podrían estar acompañadas por una fuerte actividad eléctrica y lluvias intensas. Se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 mm, aunque estas cifras podrían verse superadas de manera puntual en ciertas localidades.
Ante el nivel de alerta, el organismo nacional emitió una serie de pautas de seguridad para los ciudadanos de las zonas afectadas: