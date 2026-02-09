Rige alerta amarilla en ocho provincias por tormentas y fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por distintos fenómenos que afectarán a varias regiones del país durante la jornada. Las advertencias incluyen tormentas fuertes en el centro y norte, lluvias en el sur patagónico y vientos intensos en amplios sectores del extremo austral.
Las autoridades recomiendan prestar atención a la evolución de las condiciones meteorológicas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
La alerta por tormentas alcanza a zonas de Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. De acuerdo con el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.
Estos fenómenos estarán acompañados por lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h. En cuanto a los valores de precipitación, se esperan acumulados de entre 30 y 60 milímetros en Córdoba y Santiago del Estero, mientras que en el resto los registros oscilarán entre 30 y 50 milímetros.
Respecto a la vigencia horaria, la alerta se presentará durante la mañana en Córdoba, San Luis y La Rioja. Por la tarde se extenderá a Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy, y durante la noche alcanzará a Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla.
Lluviaspersistentes
Además de las tormentas, rige una alerta amarilla por lluvias para el suroeste de Santa Cruz. En esta región se prevén precipitaciones persistentes, algunas localmente intensas, con valores acumulados que se ubicarán entre 10 y 25 milímetros, aunque no se descarta que estos registros puedan ser superados de forma puntual.
En las zonas de mayor altitud, las precipitaciones podrían darse en forma de nieve o como una combinación de lluvia y nieve. Según el pronóstico, esta alerta se concentrará principalmente durante la noche.
Vientosfuertes
El Servicio Meteorológico Nacional también mantiene una alerta amarilla por vientos para sectores de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Las áreas afectadas registrarán vientos del oeste o sudoeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 60 km/h.
Las ráfagas podrían alcanzar los 90 km/h en forma localizada, lo que podría generar complicaciones en actividades al aire libre y en la circulación vehicular. Durante la mañana, la alerta estará vigente en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por la tarde se sumará Chubut, mientras que durante la noche el fenómeno continuará en Chubut y Santa Cruz.
Desde el organismo recomiendan consultar el sistema oficial de alertas meteorológicas para conocer el detalle actualizado por localidad, con los horarios específicos y el nivel de alerta vigente en cada zona.