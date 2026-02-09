Pronóstico

Clima en Santa Fe: lunes con calor moderado, nubosidad y probabilidad de chaparrones

La ciudad de Santa Fe inicia la semana con condiciones típicas del verano. Este lunes se presenta con cielo mayormente nublado, temperaturas agradables durante la mañana y una máxima que alcanzará los 30 grados, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).