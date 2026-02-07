Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la noche y domingo en la ciudad de Santa Fe

El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con cielo mayormente despejado y nulas probabilidades de precipitaciones, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se espera que el cierre de la jornada tenga escasa presencia de nubes y una temperatura que seguirá siendo elevada en la capital santafesina.
El pronóstico indica que el final de la jornada tendrá un promedio de 28° centígrados en el departamento La Capital, subiendo los valores de las últimas jornadas para el rango horario.
Por la noche, el viento será de entre 7 km/h y 12 km/h desde el sector este, con ráfagas mayores por instantes.
Para el día domingo, el SMN pronostica que en horas de la mañana se mantendrá la nula nubosidad, sin probabilidad de precipitaciones.
En lo que respecta a las temperaturas del domingo, se registrará un sostenimiento de las cifras al comienzo del día, con 20° de temperatura mínima y 36° de máxima.
El viento será de entre los 13 km/h y 22 km/h desde el sector noreste en la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar cifras mayores.
En la tarde - noche, el viento sostendrá su velocidad a entre los 13 km/h y 22 km/h, manteniendo también la dirección desde al sector noreste.