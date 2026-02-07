#HOY:

Qué dice el pronóstico del tiempo este sábado en la noche y domingo en la ciudad de Santa Fe

Se espera que el cierre de la jornada tenga escasa presencia de nubes y una temperatura que seguirá siendo elevada en la capital santafesina.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina
El clima en la ciudad de Santa Fe finalizará el sábado con cielo mayormente despejado y nulas probabilidades de precipitaciones, según el informe brindado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico indica que el final de la jornada tendrá un promedio de 28° centígrados en el departamento La Capital, subiendo los valores de las últimas jornadas para el rango horario.

La Basílica, el epicentro en el que se convocan de manera solidaria los santafesinos cada verano. Fernando Nicola.Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola.

Por la noche, el viento será de entre 7 km/h y 12 km/h desde el sector este, con ráfagas mayores por instantes.

Para el día domingo, el SMN pronostica que en horas de la mañana se mantendrá la nula nubosidad, sin probabilidad de precipitaciones.

En lo que respecta a las temperaturas del domingo, se registrará un sostenimiento de las cifras al comienzo del día, con 20° de temperatura mínima y 36° de máxima.

El viento será de entre los 13 km/h y 22 km/h desde el sector noreste en la mañana, con ráfagas que podrían alcanzar cifras mayores.

En la tarde - noche, el viento sostendrá su velocidad a entre los 13 km/h y 22 km/h, manteniendo también la dirección desde al sector noreste.

Pronóstico extendido

  • El lunes continuará el calor, con una mínima de 20° y una máxima de 30°. Durante la mañana y la tarde se mantendrá estable, aunque hacia la noche la probabilidad de precipitaciones aumentará al 40%.
  • Finalmente, el martes persistirá el ambiente caluroso, con una temperatura mínima de 20° y una máxima de 34°, y baja probabilidad de lluvias.
CLIMA EXTENDIDO
Clima en Santa Fe
Servicio Meteorológico Nacional
Santa Fe Ciudad

