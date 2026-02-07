Extendido prontuario

Cinco condenas, cuatro jueces y una década en el fuero penal: nueva sentencia para un ladrón santafesino

Un hombre de 35 años fue condenado a cuatro meses de prisión efectiva por un intento de hurto. La sentencia se suma a un extenso historial penal que incluye cinco condenas desde 2016, dictadas por cuatro magistrados distintos, uno de ellos en dos oportunidades.