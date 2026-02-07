Caos vehícular en el centro de Santa Fe: cuáles son los cortes para este sábado y domingo

La lluvia del pasado viernes retrasó las obras de bacheo que se desarrollan desde enero en al ciudad de Santa Fe. Debido a esto, lo trabajos siguen durante el sábado y el domingo.
La Municipalidad de Santa Fe informó cuáles serán los trabajos de bacheo durante el fin de semana en la ciudad, debido a que la lluvia del viernes imposibilitó que se desarrollen con normalidad las obras previstas.
El microcentro santafesino enfrentó demoras en el tránsito durante la mañana de este sábado, según reportes de los ciudadanos.
La Municipalidad de Santa Fe informó cuáles serán los cortes y desvíos de colectivos para este fin de semana.
• San Jerónimo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay (por 7 días)
• Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert ( por 15 días)
• 9 de Julio entre Mendoza y 1era Junta (por 11 días)
• Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 19 días)
• Tucumán entre San Jerónimo y Rivadavia (07 - 18 hs) (supeditado a condiciones climáticas)
• Entre Ríos entre 1ero de Mayo y Francia (07 - 18 hs) (supeditado a condiciones climáticas)
• Junín entre Av. Gob. Freyre y Dr. Zavalla (07-10 hs)
• Pasaje Quiroga entre Amenábar y 3 de febrero (supeditado a condiciones climáticas)
• Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (20 días)
Quedan nuevamente habilitadas las paradas en calle 9 de Julio entre Juan de Garay y Salta.
Zona afectada: San Jerónimo, esquina Juan de Garay
• LÍNEAS 3 – 8 – 10 – 11- 15 y 16 (Ida): de recorrido habitual por calle San Jerónimo – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido.
• LÍNEA 2 (Vuelta): de recorrido habitual por calle 25 de Mayo - Irigoyen Freyre - San Jerónimo – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido.
Zonas afectadas: 9 de Julio y Primera Junta (corte en 9 de julio y Mendoza)
• LÍNEAS 1- 4 y 5 (vuelta):* de recorrido por calle 4 de Enero – Tucumán – 9 de julio a recorrido habitual.
• LÍNEA 2 (ida): de recorrido por calle 4 de Enero – Tucumán – 9 de julio a recorrido habitual.
• LÍNEA 18 (Vuelta): de recorrido por calle Mendoza – San Jerónimo – Salta - 4 de Enero - Tucumán – 9 de Julio a recorrido habitual.
Líneas 8 - 9 - 10 - 11 y 14 (vuelta) recorrido normal por calle Mendoza y 9 de Julio.
Quedan nuevamente habilitadas las paradas en calle 9 de Julio entre Juan de Garay y Salta.
Zona afectada: Junin entre Av. Gob. Freyre y Dr. Zavalla entre las 07.00 y las 10 hs.
LÍNEAS 3 y 5 (Ida): de recorrido Av. Gob. Freyre – Gob. Crespo – Av. Perón – Suipacha a recorrido habitual.
Zona Afectada: Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert (sujeto a condiciones climáticas)
Línea 16 (Ida): de recorrido habitual por Bv. Pellegrini - Urquiza – Obispo Gelabert a recorrido.
Zona afectada: Tucumán (entre 25 de mayo y Rivadavia) (sujeto a condiciones climáticas)
LÍNEAS 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
Zona afectada: Entre Ríos (entre 4 de enero y Gob. Freyre). (sujeto a condiciones climáticas)
• LÍNEA 8: De recorrido habitual por San Jerónimo – 3 de Febrero – Urquiza a recorrido habitual.
• LÍNEA 16: De recorrido habitual por San Jerónimo – 3 de Febrero – 4 de enero a recorrido habitual.
Zona afectada por corte: intersección de las calles Gorostiaga y Alvear
• Línea 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.
• Línea 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.
Zona afectada Av. Aristóbulo del Valle, entre Galicia y Zeballos (Acuerdo Capital)
• Línea 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.
Zona afectada Boneo y 1° de Mayo
• Líneas 11 (Ida): De recorrido habitual Obispo Boneo – Urquiza – Castelli a recorrido habitual.
Zona afectada: Laureano Maradona (entre Guillermo Estévez Boero y 1er acceso RN 168)
Líneas 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.
Zona Afectada: San Jerónimo (Entre Ríos y Uruguay)
• LÍNEA 2: De recorrido habitual por San Jerónimo – Entre Ríos – Urquiza- Av. J.J Paso a recorrido habitual.
