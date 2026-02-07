El municipio de Santa Fe proyecta comprar piedra granítica por $800 millones para pavimento y bacheo
Licitó la adquisición de este material clave para continuar con las etapas del plan de mantenimiento vial en calles y avenidas. Serían 2.500 toneladas, en distintas entregas durante cuatro meses. Las ventajas de este tipo de piedra a comprar.
La pretendida adquisición busca fortalecer el mantenimiento vial de la ciudad. Crédito: Gentileza
A través de una nueva licitación pública (Expte. DE-0461-02099897-7, Resolución N° 012/2026), la Municipalidad de Santa Fe, a cargo del intendente Juan Pablo Poletti, llamó a la presentación de propuestas para la adquisición de piedra granítica 10-30 milímetros, material considerado ideal para pavimentos, nivelación de terrenos, bases de hormigón y bacheo.
El presupuesto oficial implica una erogación importante para las arcas municipales de la ciudad capital: es de $797.500.000. Y el lugar y la hora de apertura de sobres será el próximo 25 de febrero a las 10 horas en la Dirección de Compras del municipio, en el 1° piso del Palacio Municipal.
En contexto, cabe recordar que días atrás, el titular del Ejecutivo de Santa Fe supervisó las obras de bacheo que se ejecutan en el micro y macrocentro, más precisamente en el área de Amenábar y 1° de Mayo.
“Estos trabajos forman parte de una segunda etapa del plan de recuperación vial y alcanzan 16.000 metros cuadrados de carpeta asfáltica. La intervención se desarrolla durante los meses de verano para minimizar el impacto en el tránsito”, indicaron fuentes de prensa municipales. La inversión hasta ahora para la segunda fase es de $1.385.541.650.
Especificaciones técnicas
De acuerdo a las especificaciones técnicas que figuran como adjuntas al pliego de bases y condiciones, se estipula que el material de piedra granítica a adquirir deberá ser provisto (por quien resulte adjudicatario) “en las cantidades, fechas y horarios que determine la Dirección de Mantenimiento Vial durante un płazo de 4 meses posterior a la fecha de emisión de la Orden de Compra”.
Una cuadrilla municipal, en pleno trabajo de bacheo en el macrocentro. Crédito: Gentileza
Serán cuatro entregas (una por cada 4 meses) de acuerdo a lo solicitado por la aludida Dirección. En la rendición deberá figurar "certificación parcial mensual de aproximadamente 2.500 toneladas (TN) por cada mes. El material será solicitado con un mínimo de 24 horas de anticipación indicándose cantidad y lugar de entrega”, agrega luego.
Las ventajas
Como se dijo, el material que se pretende adquirir es de origen granítico. Se utiliza principalmente en la reparación y nivelado de calles, alteo de terrenos, y como un agregado en hormigones. También, para trabajos de bacheo. Su tamaño es mayor que la piedra 6/20, por lo cual otorga una mayor estabilidad en las bases.
Es un tipo de piedra triturada pero con los milímetros necesarios (10-30), para que -justamente- las bases sean más resistentes en los trabajos de mantenimiento vial.
Por ejemplo, para bacheo y reparaciones de pozos, la piedra partida de granito es ideal, “ya que no se comprime fácilmente, evitando que el pavimento se hunda nuevamente”, indican portales especializados en construcción.
Asimismo, se utiliza este tipo de piedra como agregado grueso en la mezcla de hormigón elaborado y asfalto, aumentando la estabilidad y resistencia al desgaste. Además, al tener buena sostenibilidad y drenaje, “permite la infiltración de agua, mitigando el impacto de lluvias, y puede reutilizarse fácilmente". Tiene otra ventaja: es antideslizante.
Poletti junto al secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi. Crédito: Gentileza
Sus tres características centrales son la alta resistencia (elevada capacidad para soportar carga y abrasión); impermeabilidad (protege contra la humedad), y bajo mantenimiento, ya que reduce los costos a largo plazo.
La piedra granítica a adquirir “deberá tener una tolerancia de óxido de calcio de un 20% del total. Y en cuanto al porcentaje de humedad contenida, se aceptará hasta un 5%, ya que el exceso de ésta dará lugar al descuento del peso que signifique la humedad mayor de este porcentaje”, aducen las especificaciones técnicas.
El antecedente inmediato
Sobre lo ya comentado, días atrás fuentes oficiales del municipio informaron sobre los trabajos de mantenimiento de calles en el micro y macrocentro de esta capital. “Las intervenciones se desarrollan durante los meses de verano para minimizar el impacto en el tránsito”, adujeron.
El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi, habló sobre el avance de los trabajos: “Llevamos ejecutados cerca de 12.000 metros cuadrados de pavimento asfáltico en todo el sector (zona de Amenábar y 1° de Mayo). Y hay un avance de obra cercano al 50%. Una vez finalizado el micro y macrocentro, continuaremos en barrios como Mariano Comas”.
Pero además, a la par de estas intervenciones puntuales, las mismas fuentes oficiales aseguraron que continúan realizándose trabajos de estabilizado pétreo en barrios del norte de la ciudad capital, “en el marco de un plan integral que tiene como objetivo eliminar progresivamente las calles de tierra”, concluyeron.