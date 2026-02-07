Ciudad capital

El municipio de Santa Fe proyecta comprar piedra granítica por $800 millones para pavimento y bacheo

Licitó la adquisición de este material clave para continuar con las etapas del plan de mantenimiento vial en calles y avenidas. Serían 2.500 toneladas, en distintas entregas durante cuatro meses. Las ventajas de este tipo de piedra a comprar.