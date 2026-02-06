Ciudad de Santa Fe

"6 metros de esperanza": avanza la colecta para poner un ascensor en la Basílica de Guadalupe

Permitiría a la feligresía con problemas motrices llegar hasta el camarín donde está la Santa Patrona de la capital: la Virgen de Guadalupe. El costo es elevado y en dólares. Pero la fe en lograr el objetivo es mucha. Se reciben donaciones.