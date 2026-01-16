Refacciones en el frente

Iglesia de La Salette: revocan la fachada de ladrillo visto con la campaña "del cuadradito"

Cada aporte equivale a una porción simbólica de la obra de renovación del frente del templo. Así funciona la colecta con la que la parroquia -ubicada en barrio Candioti Norte- busca financiar la renovación de su fachada y otras mejoras, que demandan $ 40 millones.