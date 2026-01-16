Iglesia de La Salette: revocan la fachada de ladrillo visto con la campaña "del cuadradito"
Cada aporte equivale a una porción simbólica de la obra de renovación del frente del templo. Así funciona la colecta con la que la parroquia -ubicada en barrio Candioti Norte- busca financiar la renovación de su fachada y otras mejoras, que demandan $ 40 millones.
La fachada de ladrillo visto de la parroquia Nuestra Señora de la Salette será revocada como parte de una obra pensada desde el proyecto original del templo. Foto: Guillermo Di Salvatore
La parroquia "Nuestra Señora de la Salette", en barrio Candioti Norte, puso en marcha una campaña solidaria que ya empezó a transformar su fisonomía. Se trata de aportes comunitarios para financiar el revoque integral del frente del templo que dejará atrás el tradicional ladrillo visto. Además de un cambio estético, la obra apunta a resolver problemas de humedad y seguridad del inmueble.
El edificio, ubicado en Sarmiento 3927, es un punto de referencia de la ciudad. Además de su imponente fachada de ladrillo visto -que ahora será reemplazada por el revoque-, tiene una torre campanario que alcanza los 62 metros de altura, una de las más altas entre las iglesias santafesinas. Un Cristo enorme mira hacia el Oeste y "bendice" a la ciudad. También cuenta con una cripta que alguna vez se inundó pero que hoy se utiliza para diferentes actividades.
"La campaña 'del cuadradito' la estamos haciendo para revocar el frente de nuestra parroquia. Dividimos una gigantografía de la fachada actual en 2.000 cuadraditos. Cada uno de ellos tiene un valor de 20 mil pesos y representa simbólicamente una porción del frente", explicó a El Litoral el párroco Diego Gatti. Y añadió: "Si logramos eso, alcanzamos el monto total de 40 millones de pesos para concretar la obra completa".
La humedad, el paso del tiempo y el desgaste de la mezcla entre los ladrillos motivaron la decisión de avanzar con el revoque del frente del edificio.
Según Gatti, la necesidad de remodelación va más allá de lo visual. "Con el paso del tiempo, el viento, el agua y hasta las palomas que anidan en unos huecos que quedaron de la obra primigenia, fueron deteriorando la mezcla entre cada ladrillo. El peligro es que esto se vaya aflojando, con todo lo que implica para la seguridad de los feligreses y de la gente que pasa por la vereda", advirtió el sacerdote, quien ya hizo una campaña similar en la anterior parroquia en la que estuvo.
El proyecto de La Salette retoma una idea original que nunca llegó a finalizarse. "En el proyecto inicial, el templo estaba pensado todo revocado -al estilo de la Basílica de Guadalupe-, aunque con una impronta gótica muy fuerte y quedó sin terminar", contó Gatti.
El cambio también busca "darle una nueva cara al templo", señaló el sacerdote, en referencia al ennegrecimiento del ladrillo por la humedad y el paso del tiempo.
La obra incluye el revoque del frente con material texturado, nueva iluminación y la refacción del atrio con la colocación de mosaicos en la escalera de ingreso. Los trabajos comenzaron con el revoque, al reunirse ya un monto de la campaña, y se irán haciendo por etapas a medida que se consigan fondos. "Para que el dinero no se desvalorice, ya empezamos a comprar materiales y a pagarle a la empresa constructora", explicó el párroco.
El presbítero Diego Leonardo Gatti, párroco de Nuestra Señora de la Salette, impulsa la campaña comunitaria.
Sobre la gigantografía se van tachando los cuadraditos vendidos. La respuesta comunitaria, hasta ahora, fue significativa. "Ya hay entre 500 y 600 cuadraditos vendidos. Tengo que agradecer no solo a la comunidad de Candioti Norte, sino también a gente de otras ciudades de Santa Fe, de la misma capital e incluso del exterior que están colaborando, porque la campaña se hizo pública y despertó el interés de feligreses que hoy viven fuera del país", destacó Gatti.
La visión del padre Paprocki
Detrás del proyecto actual aparece la figura del sacerdote polaco José Paprocki, fundador de la parroquia y párroco desde 1939 hasta su muerte en 1975. "Él tenía una visión de futuro increíble", recordó Gatti. Y mencionó que Paprocki llegó a Santa Fe en el marco de la expansión de los Misioneros de la Virgen de La Salette, congregación nacida en Francia y que se estableció en Argentina tras el Congreso Eucarístico Internacional de 1934 que se hizo en Buenos Aires.
En aquellos años, Candioti Norte marcaba el límite de la ciudad y el entorno era casi rural y con espejos de agua, producto de las ladrillerías. Bajo el impulso del sacerdote polaco se construyó primero la casa parroquial, luego la cripta -que se inaugura en 1946 y que ocupa la misma dimensión que el templo- y finalmente se levantó la imponente estructura actual, de estilo gótico.
Avanza el revoque del frente de la Iglesia, ubicada en Sarmiento 3927.
"Las obras avanzaron a buen ritmo y en 1955 se bendijo el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, erigido sobre el techo de cemento. En el año 1963 fue colocada la campana. Y en 1964, años de las bodas de plata, se bendijo la cruz ubicada en la cúspide de la torre", dice la reseña colocada en una cartelera dentro del templo con la historia y fotos del fundador.
Se reformulará el techo sobre el atrio y se colocarán baldosas en la escalera de ingreso al templo.
Paprocki también ideó estrategias innovadoras para financiar la obra. Compró terrenos en Monte Vera, los loteó y destinó lo recaudado a la construcción del templo, dando también origen al barrio que hoy lleva su nombre en esa localidad cercana. "Él incluso dejó su herencia para la parroquia", señaló Gatti.
Las inundaciones y las napas altas obligaron con los años a resignificar la cripta, que pasó de ser espacio litúrgico a sala de encuentros, conciertos y muestras de arte. Ese espíritu de adaptación y proyección es el que, según el actual párroco, inspira hoy la campaña del "cuadradito".
"La gente se entusiasma porque siente que es parte de la construcción del templo", afirmó el sacerdote y respondió a la humorada planteada por El Litoral: "No, no vendemos un pedacito de cielo, hay que evitar confusión", se rió.
Para colaborar
Quienes quieran sumarse a la campaña para la refacción del templo, pueden hacerlo con la compra de un cuadradito al siguiente Alias: CINE.ALBA.CHURRO (y enviar comprobante al whatsapp: 342-4469261)