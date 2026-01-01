Tras las refacciones en el mítico Convento de Santo Domingo: ¿podría ser restaurado por especialistas?
El lugar es Monumento Histórico Nacional, y patrimonio cultural de la capital. El municipio realizó tareas de mantenimiento. Si bien está lejana la posibilidad de una restauración integral -por los enormes costos-, la chance no se descarta.
El Convento, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad.
La ciudad capital muestra orgullosa una de sus "gemas" arquitectónicas y patrimoniales más importantes: el Convento de Santo Domingo, enclavado en 3 de Febrero y 9 de Julio. Es Monumento Histórico Nacional desde 1982, tesoro vivo lleno de memoria, fe y cultura santafesina. Fue allí donde Manuel Belgrano descansó una noche.
Sin embargo, esa joya arquitectónica de Santa Fe capital, como todas las piezas antiquísimas, padece el paso del tiempo y, en consecuencia, del desgaste. "Su deterioro progresivo despierta preocupación entre vecinos, historiadores y fieles que reclaman acciones urgentes para su preservación", decía una crónica de El Litoral de julio de 2025.
"Ubicado en el corazón del casco histórico, el convento y la iglesia de Santo Domingo son testigos silenciosos de más de tres siglos de historia. Su construcción comenzó en 1673, y con el correr de los años fue consolidándose como uno de los símbolos religiosos más importantes del antiguo Litoral", decía aquel artículo del periodista Nicolás Loyarte.
"La fachada de líneas sobrias, el retablo mayor barroco y las bóvedas interiores guardan el espíritu colonial de una ciudad que aún conserva huellas de su pasado fundacional", describía luego, con las palabras precisas.
Mantenimiento: qué se hizo
Por aquel entonces -adelantaba este diario-, la Municipalidad de Santa Fe inició una serie de tareas de mantenimiento menores en el entorno del inmueble, que ya fueron concluidos.
"Esos trabajos ya se terminaron", dijo en diálogo con El Litoral Víctor Hadad, coordinador de Gabinete municipal. Se ejecutaron tareas de mantenimiento menores a escala municipal, como la reparación de un sector de la acera. "El problema era que en la vereda de casi 9 de julio, los autos estacionaban (sobre la vereda)", precisó.
Es que el mítico convento está en el corazón del centro cívico de esta capital, a pocos metros de la Casa de Gobierno, la Plaza 25 de Mayo y Tribunales, donde el flujo vehicular en horarios pico, sobre todo de mañana, es muy alto.
"Para evitar que los coches estacionen sobre la vereda, se colocó una cinta verde con flores y césped, además de unos bolardos. También, se puso en valor el Monumento a Belgrano y el mástil; se pintaron y arreglaron las rejas del convento más algunos trabajos en el interior, entre otras labores", adujo luego Hadad.
Fachada del Convento Santo Domingo.
La restauración completa del monumento de los Dominicos "es una obra que excede ampliamente no sólo a la Municipalidad, sino también diría que al gobierno de la provincia", adujo luego el coordinador. Esto dio pie a una pregunta: ¿cabe alguna posibilidad de una restauración patrimonial-arquitectónica completa del convento?
"No se descarta"
Consultado al respecto, Hadad explicó que para que se dé una restauración del interior del mítico lugar habrá que considerar dos cuestiones clave: la primera es la económica. Una restauración de semejante magnitud es muy costosa. La segunda: sólo la pueden hacer especialistas dedicados a la restauración de este tipo de piezas arquitectónicas.
"Estamos hablando de montos altísimos para hacer una restauración completa como se merece ese lugar tan caro para la historia de Santa Fe. Nosotros ejecutamos las obras menores que habíamos planificado, trabajadas en conjunto con la Asociación Amigos del Convento de los Dominicos", añadió.
Se intervino el sector de una vereda para evitar el caos vehicular.
"Ahora bien, yendo al punto concreto de la restauración patrimonial e integral, tendríamos que contratar especialistas en patrimonio. Hay un expediente de provincia de hace algunos años en el que consta un relevamiento de lo que se necesita el lugar", añadió después.
"No se descarta la posibilidad, porque somos conscientes de la importancia del Convento, y de que esa restauración patrimonial se realice en algún momento. Seguramente, tratemos de seguir viendo junto a la provincia e incluso con el Estado Nacional, gestionar algún tipo de financiamiento internacional".
"De ninguna manera puede tomar (esa restauración integral) la Municipalidad, porque excede las capacidades económicas y operativas del gobierno local, afirmó Hadad. "Por el caudal, la magnitud de la obra, no es algo que la escala municipal pueda cubrir. Pero no se descarta la posibilidad de que en conjunto con provincia se logre".
"Ocurre que también, y esto tendría que ver con esa anhelada restauración integral, que ésta debería ser hecha en la medida que podamos encontrarle algún sentido al patio (de clausura), que pueda ser de uso público, que los vecinos lo puedan disfrutar. Esto debería coordinarse con los dominicos y el Arzobispado, naturalmente", subrayó.
Para Hadad, este es un tema que siempre está en agenda. "Nosotros estamos en contacto con los Dominicos, por supuesto también con el Arzobispado de Santa Fe, quien tiene la administración del lugar. Ojalá que en algún momento pueda aparecer esta posibilidad y se concrete algo", cerró, dejando clara su expresión de deseo.