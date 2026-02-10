Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.
La lista de tareas previstas para este 9 de febrero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.
El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.
00:30 - 11:30 Llerena, Lavaisse, Arenales y Diagonal Santa Fe
07:30 - 08:30 Cibils, Callejón El Sable, San Lorenzo y Rep. de Siria
09:00 - 13:00 Chaco, Tte. Loza, Las Tocoritas y Fray de Aroca
10:00 - 11:00 Castelli, Padre Genesio, Necochea y Avellaneda
07:00 - 11:00 Tucumán, Chile, Haas y Mosconi
07:30 - 09:30 Frenguelli, Maletti, Almaraz y España
09:00 - 12:00 San Martín, Avellaneda, Mendoza y Saavedra
10:00 - 12:00 Colectora Sur, Autopista 01, entre Dos Laguas y La Tatenguita
09:00 - 13:00 Curupíes, Fresnos, Pensamientos y Estrella Federal
09:00 - 13:00 Av. de la Bandera, Aromos, Jazmines y Estrella Federal
Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.