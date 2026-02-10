#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Por la mañana

Cortes de luz programados para este martes en Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo

La lista de tareas previstas para este 9 de febrero fue comunicada por la Empresa Provincial de Energía.

Desde la Empresa Provincial de Energía (EPE) se indicó que se llevarán a cabo cortes programados del suministro eléctrico este martes en diferentes zonas.

El ente provincial detalló que faltará energía en zonas de las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo debido a tareas de mantenimiento y mejoras.

Cortes programados

Santa Fe

00:30 - 11:30 Llerena, Lavaisse, Arenales y Diagonal Santa Fe

07:30 - 08:30 Cibils, Callejón El Sable, San Lorenzo y Rep. de Siria

09:00 - 13:00 Chaco, Tte. Loza, Las Tocoritas y Fray de Aroca

10:00 - 11:00 Castelli, Padre Genesio, Necochea y Avellaneda

Santo Tomé

07:00 - 11:00 Tucumán, Chile, Haas y Mosconi

07:30 - 09:30 Frenguelli, Maletti, Almaraz y España

09:00 - 12:00 San Martín, Avellaneda, Mendoza y Saavedra

10:00 - 12:00 Colectora Sur, Autopista 01, entre Dos Laguas y La Tatenguita

Sauce Viejo

09:00 - 13:00 Curupíes, Fresnos, Pensamientos y Estrella Federal

09:00 - 13:00 Av. de la Bandera, Aromos, Jazmines y Estrella Federal

Para verificar las tareas en las otras localidades de la provincia se puede ingresar en la web oficial de la EPE.

#TEMAS:
EPE Cortes Programados
Empresa Provincial de la Energía
Sauce Viejo
Santo Tomé
Santa Fe Ciudad

