Pronóstico

Martes caluroso, con cielo algo nublado y sin lluvias en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe transita este martes 10 de febrero con buenas condiciones meteorológicas, cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas, en una jornada típicamente veraniega. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé precipitaciones y anticipa máximas que superarán los 30 grados.