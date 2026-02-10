#HOY:

Martes caluroso, con cielo algo nublado y sin lluvias en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe transita este martes 10 de febrero con buenas condiciones meteorológicas, cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas, en una jornada típicamente veraniega. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé precipitaciones y anticipa máximas que superarán los 30 grados.

Imagen ilustrativa. Crédito: Fernando NicolaImagen ilustrativa. Crédito: Fernando Nicola
Durante las primeras horas del día, en la ciudad de Santa Fe, el termómetro marcó 15,5°C, con neblina, humedad del 99 %, presión de 1008,2 hPa y viento leve del sudoeste a 6 km/h, mientras que la visibilidad se ubicó en torno a los 6 kilómetros. El sol salió a las 6.37 y se pondrá a las 19.57.

Para el resto de la jornada, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde y la noche, con probabilidad de precipitaciones nula (0%) durante todo el día. La temperatura mínima prevista es de 20°C y la máxima alcanzará los 34°C.

En cuanto al viento, se esperan intensidades leves a moderadas, de entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante del este por la mañana y del norte durante la tarde y la noche.

Pronóstico extendido

De acuerdo al informe oficial del SMN, las condiciones de estabilidad se mantendrán en los próximos días, aunque con un leve descenso de las temperaturas máximas hacia el jueves y viernes.

Miércoles: se espera una jornada calurosa, con mínima de 23°C y máxima de 33°C, cielo parcialmente nublado y sin lluvias.

Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio RainaImagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina

Jueves: continuará el tiempo estable, con mínima de 23°C y máxima de 30°C, lo que marcará un alivio térmico respecto de días anteriores.

Viernes: el termómetro oscilará entre 22°C y 30°C, con cielo algo nublado y condiciones similares, sin probabilidad de precipitaciones.

El SMN recomienda mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, personas mayores y grupos de riesgo ante las altas temperaturas.

CLIMA EXTENDIDO
Clima en Santa Fe
Santa Fe Ciudad
Servicio Meteorológico Nacional

