Martes caluroso, con cielo algo nublado y sin lluvias en la ciudad de Santa Fe
La ciudad de Santa Fe transita este martes 10 de febrero con buenas condiciones meteorológicas, cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas, en una jornada típicamente veraniega. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé precipitaciones y anticipa máximas que superarán los 30 grados.
Durante las primeras horas del día, en la ciudad de Santa Fe, el termómetro marcó 15,5°C, con neblina, humedad del 99 %, presión de 1008,2 hPa y viento leve del sudoeste a 6 km/h, mientras que la visibilidad se ubicó en torno a los 6 kilómetros. El sol salió a las 6.37 y se pondrá a las 19.57.
Para el resto de la jornada, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde y la noche, con probabilidad de precipitaciones nula (0%) durante todo el día. La temperatura mínima prevista es de 20°C y la máxima alcanzará los 34°C.
En cuanto al viento, se esperan intensidades leves a moderadas, de entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante del este por la mañana y del norte durante la tarde y la noche.
De acuerdo al informe oficial del SMN, las condiciones de estabilidad se mantendrán en los próximos días, aunque con un leve descenso de las temperaturas máximas hacia el jueves y viernes.
Miércoles: se espera una jornada calurosa, con mínima de 23°C y máxima de 33°C, cielo parcialmente nublado y sin lluvias.
Imagen ilustrativa. Crédito: Flavio Raina
Jueves: continuará el tiempo estable, con mínima de 23°C y máxima de 30°C, lo que marcará un alivio térmico respecto de días anteriores.
Viernes: el termómetro oscilará entre 22°C y 30°C, con cielo algo nublado y condiciones similares, sin probabilidad de precipitaciones.
El SMN recomienda mantener una adecuada hidratación, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales del día y prestar especial atención a niños, personas mayores y grupos de riesgo ante las altas temperaturas.