Importantes daños en los separadores de la bicisenda de J.J Paso

La avenida J.J Paso, en el sur de la ciudad de Santa Fe, que ya ingresó en su última etapa de obras, presentó importantes daños en su bicisenda.
Una de las avenidas recientemente remodeladas en el marco del Acuerdo Capital con el gobierno provincial, ya presenta roturas por la imprudencia vehicular.
Se trata de la rotura de una cantidad considerable de separadores de carril del carril exclusivo de bicicletas con el de los vehículos a motor.
El equipo de El Litoral registró el estado de estos pequeños elementos de color amarillo y detectó el daño de los mismos.
Ante la imposibilidad de detectar con precisión el motivo de las roturas, se construyó la hipótesis en base al tipo de daños, la cual estima que fueron provocados por el paso de automóviles, colectivos y/o camiones.
Los trabajos en la avenidad J.J Paso de la capital provincial comenzaron el 6 de febrero de 2025 con una inversión provincial de $ 1.441.226.304,34 y son ejecutados por la empresa Mundo Construcciones S.A.
En esa jornada, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo: “No fue un año sencillo (2024) en materia económica para nuestra provincia. Sin embargo, tomamos las decisiones que teníamos que tomar y dimos los debates que teníamos que dar para que el Estado pueda mostrar que puede ser eficiente, que puede gastar menos en cada compra y en cada licitación, y a esos ahorros volcarlos a obras públicas trascendentes".
A su turno, el intendente capitalino Juan Pablo Poletti destacó: “Esta es una obra emblemática. En J.J. Paso no se hacía nada desde hace muchísimo tiempo y era necesario. Esto va poner en muchísimo valor también a el circuito del Parque del Sur, va a tener continuidad con la bicisenda de avenida Urquiza”
“También va a contemplar otro problema de esta zona que son los desagües en calle Zavalla, en la rotonda del Club Colón, donde también se va a intervenir", agregó aquella jornada el intendente capitalino.