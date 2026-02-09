Caos en el sur: la nueva rotonda de 3 de Febrero y Av. Presidente Illia genera quejas de los vecinos

La nueva rotonda construida en el sur de la ciudad de Santa Fe, ubicada en la intersección de 3 de Febrero y Av. Presidente Illia, fue pensada por el municipio para ordenar un nudo vial crítico donde convergen el ingreso al Puerto, la zona de clubes y el casco histórico.
Sin embargo, lo que en los planos aparece como una "mejora en la seguridad peatonal y vial", en la práctica diaria se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los santafesinos que transitan la zona.
Desde su reciente puesta en funcionamiento, el descontento de los usuarios no tardó en llegar a la sección de Periodismo Ciudadano de El Litoral. El principal reclamo apunta a las reducidas dimensiones de la calzada circular, que dificulta el radio de giro para vehículos de gran porte y genera cuellos de botella constantes, especialmente al mediodía.
"Parece una calesita"
El testimonio de los vecinos refleja la frustración diaria. Una mujer que transitaba por el lugar describió la situación con crudeza.
"Acabamos de pasar por la rotondita que se mandó el intendente. Es un múltiple cruce de calles (Cruz Roja, 3 de Febrero y Av. Presidente Illia) y parece una calesita donde todos dan vueltas al mismo tiempo. Es impresionante la cantidad de autos que vienen del Quilla y de todos lados; simplemente no se puede circular", expresó una vecina.
La falta de espacio es tal que incluso los vehículos oficiales tienen dificultades. "Vimos una camioneta de la policía que se metió y no le daba el ángulo en el círculo para un vehículo tan grande. No sé a quién se le ocurrió hacer esto", agregó la vecina, visiblemente indignada por lo que considera un error de cálculo en el diseño de la obra.
La nueva rotonda de 3 de Febrero y Av. Presidente Illia genera quejas de los vecinos. Crédito: El Litoral.
Temor por el inicio de clases
La preocupación escala al pensar en el corto plazo. Si hoy, en horario pico de mediodía, el tránsito se vuelve caótico, el temor es qué sucederá cuando comience el ciclo lectivo y se sumen los transportes escolares y el flujo masivo hacia los clubes y escuelas de la zona.
"Mandá cámaras a las 12:30, que es la mejor hora para ver el desastre. Esperen a que empiecen las clases a la mañana o a la salida, o que a un camión se le ocurra querer entrar al puerto", advirtió la mujer, señalando también la confusión que generan las líneas de ingreso y el estacionamiento en las inmediaciones del Club El Quilla.
Una obra bajo la lupa. Crédito: El Litoral.
Una obra bajo la lupa
Cabe recordar que, según el proyecto municipal, la obra contempla la construcción de una calzada de hormigón, nuevas veredas, iluminación LED y cruces peatonales seguros. El objetivo oficial es obligar a los vehículos a reducir la velocidad en un punto donde antes el paso era discrecional y peligroso.
Sin embargo, para quienes pasan por allí a diario, la solución parece haber creado un problema nuevo. El diseño de algunas líneas de ingreso y lo estrecho del giro central son hoy los puntos más criticados de una intervención urbana que, por ahora, parece haber quedado chica para el volumen de tránsito del sur de la capital provincial.
Periodismo Ciudadano es una herramienta impulsada por El Litoral que permite a los vecinos canalizar inquietudes, reclamos o denuncias de interés público a través de un canal directo de WhatsApp (+54 9 342 6 305344). Los mensajes recibidos son analizados por el equipo periodístico y, cuando corresponde, transformados en notas para visibilizar problemáticas barriales.
En muchos casos, estos aportes permiten detectar situaciones que no siempre llegan por los canales formales o que se repiten en distintos barrios sin una respuesta clara. Obras sin señalización, calles cortadas durante semanas, acumulación de basura o falta de mantenimiento urbano figuran entre los reclamos más frecuentes.