El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
La información, minuto a minuto
No se resgistran incovenientes en los accesos a la ciudad capital.
Tránsito normal y buena visibilidad en los accesos a Rosario.
Por el momento todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad.
| Accesos liberados y flujo normal de vehículos en todo el corredor.
LÍNEAS 3 – 8 – 10 – 11- 15 y 16 (Ida): de recorrido habitual por calle San Jerónimo – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido.
LÍNEA 2 (Vuelta): de recorrido habitual por calle 25 de Mayo - Irigoyen Freyre - San Jerónimo – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido.
LÍNEAS 1- 4 y 5 (vuelta): de recorrido por calle 4 de Enero – Tucumán – 9 de julio a recorrido habitual.
LÍNEA 2 (ida): de recorrido por calle 4 de Enero – Tucumán – 9 de julio a recorrido habitual.
LÍNEA 18 (Vuelta): de recorrido por calle Mendoza – San Jerónimo – Salta - 4 de Enero - Tucumán – 9 de Julio a recorrido habitual.
LÍNEA 16 (Ida): de recorrido habitual por Bv. Pellegrini - Urquiza – Obispo Gelabert a recorrido.
LÍNEAS 2 (ida): De recorrido por calle 25 de mayo – Irigoyen Freyre - San Jerónimo - Salta – 1ero de mayo - Moreno a recorrido habitual.
LÍNEA 2: De recorrido habitual por San Jerónimo – Entre Ríos – Urquiza- Av. J.J Paso a recorrido habitual.
LÍNEAS 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.
LÍNEAS 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.
LÍNEAS 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.
LÍNEAS 10 (Vuelta): de recorrido habitual por calle Regimiento 12 – Belgrano – Matheu – Av. Aristóbulo del Valle a recorrido.
LÍNEAS 11 (Ida): De recorrido habitual Obispo Boneo – Urquiza – Castelli a recorrido habitual.
LÍNEAS 2 (Vuelta) y 9 (ida): de recorrido habitual por el Dr. Esteban Laureano Maradona - Luis Jiménez de Asúa – Alejandro Greca - Guillermo Estévez Boero - L. F. Leloir - Luis Jiménez de Asúa - Dr. Esteban Laureano Maradona a recorrido habitual.
Cortes programados:
- San Jerónimo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay (por 4 días)
- Saavedra entre Bv. Pellegrini y Obispo Gelabert ( por 15 días)
- 9 de Julio entre Mendoza y 1era Junta (por 7 días)
- Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 17 días)
- Bv. Pellegrini entre San Martín y 25 de Mayo - mano sur- (07.30-16 hs)
- Tucumán entre San Jerónimo y Rivadavia (07 - 18 hs)
- 1era Junta entre 9 de Julio y 4 de enero (07 - 18 hs)
- Tucumán entre Av. Freyre y Urquiza (07 a 19 hs)
- Pasaje Vigna entre Marcial Candioti y Necochea (15 días)
- Uruguay entre San Jerónimo y 1ero de mayo (07 - 18 hs)
-Reducción de calzada en la iIntersección de Av. Aristóbulo del Valle y Pavón y (sentido de circulación sur-norte)