Con eje en exportaciones

Funcionarios provinciales recorrieron Matilde y analizaron el desarrollo productivo local y regional

Autoridades locales recibieron al Ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, en una jornada de trabajo orientada a fortalecer el desarrollo productivo local. La agenda incluyó reuniones con empresarios, recorridas por emprendimientos industriales y una conferencia de prensa en la sede comunal