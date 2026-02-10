Funcionarios provinciales recorrieron Matilde y analizaron el desarrollo productivo local y regional
Autoridades locales recibieron al Ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, en una jornada de trabajo orientada a fortalecer el desarrollo productivo local. La agenda incluyó reuniones con empresarios, recorridas por emprendimientos industriales y una conferencia de prensa en la sede comunal
El encuentro formó parte de una agenda de trabajo que puso el foco en la industria, el sector agropecuario y la generación de oportunidades de crecimiento, en una localidad que continúa consolidándose como un punto estratégico dentro del entramado productivo santafesino.
El encuentro formó parte de una agenda de trabajo que puso el foco en la industria, el sector agropecuario y la generación de oportunidades de crecimiento, en una localidad que continúa consolidándose como un punto estratégico dentro del entramado productivo santafesino.
Encuentro con el sector industrial
Durante la visita, el ministro mantuvo una reunión con los directivos de Molino Matilde, una de las industrias emblemáticas de la localidad, donde se abordaron temas vinculados a la producción, la inversión y los desafíos actuales del sector.
Posteriormente, las autoridades realizaron una recorrida por la nueva planta “Matilde Exporta”, un proyecto que simboliza el crecimiento sostenido, la apuesta a la innovación y el potencial exportador de la comunidad.
La iniciativa representa una clara muestra del compromiso del sector privado con el desarrollo local, acompañada por políticas públicas orientadas a fortalecer la producción.
Producción, empleo y oportunidades
La jornada continuó con un análisis integral sobre el rol de la industria y el campo como motores del desarrollo económico, destacando la articulación entre el Estado provincial, el gobierno local y el sector productivo como eje fundamental para generar empleo y valor agregado en la región.
La recorrida permitió poner en valor el trabajo que se viene realizando en Matilde para potenciar sus capacidades productivas, fomentar nuevas inversiones y consolidar un modelo de crecimiento sustentable.
La actividad concluyó en la sede comunal, donde se llevó a cabo una conferencia de prensa. Allí se dialogó sobre la productividad de Matilde, la importancia del entramado industrial y agropecuario, y las oportunidades de desarrollo que se abren a partir de proyectos estratégicos como “Matilde Exporta”.
Autoridades del Ejecutivo local expresaron su agradecimiento al Ministro Gustavo Puccini por su visita y acompañamiento, y a la Diputada Jimena Senn por su permanente apoyo a la comunidad y a las políticas públicas orientadas al desarrollo productivo.