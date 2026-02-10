El teatro al aire libre dice presente en el verano de Humboldt

Las vacaciones de verano continúan ofreciéndole a Humboldt propuestas culturales pensadas para toda la comunidad. En ese marco, este jueves 12 de febrero llega una nueva edición de “Teatro bajo las estrellas”, una invitación a compartir una noche diferente, al aire libre y en familia.
Desde las 20.30 horas, el Patio de la Sala Tiro Federal se transformará en escenario para la presentación de la compañía de títeres Hasta Las Manos, que pondrá en escena la obra “Un Juego Fui”, un espectáculo de aproximadamente 50 minutos destinado a públicos de todas las edades.
La propuesta combina títeres, máscaras y objetos, construyendo un universo donde el juego se convierte en motor de la historia.
A través de una puesta poética y creativa, la obra invita a reflexionar —desde el humor y la fantasía— sobre el paso del tiempo, el valor del dinero y la capacidad de imaginar otros mundos posibles, poblados de criaturas increíbles y situaciones inesperadas.
Para toda la familia
El formato al aire libre refuerza el espíritu del evento: una experiencia cultural accesible, cercana y pensada para el encuentro. Por eso, desde la comuna local recomiendan asistir con manta, sillón o reposera, para disfrutar cómodamente de una noche de teatro bajo el cielo de verano.
“Teatro bajo las estrellas” se suma así a la agenda de actividades recreativas que se desarrollan durante el receso estival en Humboldt, consolidando espacios de expresión artística y fortaleciendo el vínculo entre la cultura y la comunidad.
Una propuesta ideal para compartir con amigos o en familia y seguir celebrando el verano con arte, imaginación y juego.
Jazmín Martínez fue electa 1° Princesa de los Carnavales Monte Vera
Humboldt celebró con orgullo la distinción obtenida por Jazmín Martínez, quien fue electa Primera Princesa de los Carnavales Monte Vera 2026 en la noche del sábado 7 de febrero. El evento tuvo lugar en la ciudad de Monte Vera y reunió a una multitud que disfrutó de una de las fiestas populares más importantes de la región.
Con elegancia, compromiso y una fuerte identidad cultural, Jazmín representó a Humboldt llevando en alto el nombre del pueblo y reflejando los valores que caracterizan a su comunidad. Desde la Comuna expresaron su reconocimiento por la responsabilidad asumida y destacaron el rol de las y los jóvenes como embajadores culturales en este tipo de celebraciones.
En ese marco, las autoridades locales felicitaron a Jazmín por su participación y le desearon que continúe transitando este camino con alegría, compromiso y responsabilidad, disfrutando de cada experiencia que le brindan estas instancias de representación.
Por otra parte, los Carnavales Monte Vera 2026 contaron con una destacada grilla artística que aportó color, ritmo y alegría durante ambas jornadas. El sábado 7 de febrero se presentaron las comparsas Arayé y Salgueiro, junto a los espectáculos musicales de Los Bam Band y Klandestinos, además de la participación del grupo Urus del Gran Poder Caporal, que sumó tradición y danza andina al desfile.
La celebración continuó el domingo 8 de febrero con las actuaciones de las comparsas Emperatriz y Zombahía, acompañadas por Bossa Nova, Grupo Alegría y Caporales Unidos de Bolivia, completando un fin de semana colmado de expresiones culturales, música y baile.