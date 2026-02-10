Nació el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

La actriz española dio a luz este lunes en una clínica catalana. Tras una década de amor, la pareja recibió a su primogénito en medio de un gran hermetismo. El "clan" Darín ya se encuentra en España para la bienvenida.
La noticia que el mundo del espectáculo esperaba finalmente se concretó este lunes 9 de febrero: Úrsula Corberó y el "Chino" Darín se convirtieron en padres por primera vez. El nacimiento tuvo lugar en una exclusiva clínica de Barcelona, ciudad donde la pareja ha establecido su base operativa en los últimos meses.
Aunque los protagonistas han optado por el silencio en sus redes sociales, respetando el perfil bajo que siempre cultivaron, la primicia sacudió los portales de espectáculos de ambos lados del Atlántico.
Una historia de amor que cruzó el océano
El nacimiento marca el punto más alto en una de las historias de amor más sólidas del ambiente artístico hispanohablante. Úrsula (36) y el Chino (37) se conocieron en 2015 durante el rodaje de la serie La Embajada. Lo que comenzó como un romance de set se transformó rápidamente en un vínculo inquebrantable que supo sortear la distancia y las agendas internacionales.
Durante una década, la actriz de La Casa de Papel y el actor de La Odisea de los Giles dividieron su vida entre Madrid, Barcelona y Buenos Aires, convirtiéndose en los embajadores de una unión cultural y afectiva que hoy suma a su integrante más importante.
La llegada del bebé —cuyos detalles sobre el nombre y el sexo se mantienen bajo estricta reserva— convierte oficialmente en abuelo al emblemático Ricardo Darín.
El actor argentino, junto a su esposa Florencia Bas, ya se encontraba en tierras españolas desde hace algunos días para acompañar a su hijo en este momento trascendental. La expectativa por el debut de Ricardo en su rol de abuelo era total; de hecho, en entrevistas recientes, el actor bromeaba con la ansiedad que le generaba esta nueva etapa.
Las fotos captadas por transeúntes el pasado fin de semana en las calles catalanas, donde se veía al "clan" Darín completo paseando relajado, ya anticipaban que el gran día estaba a la vuelta de la esquina.
El futuro entre dos orillas
Si bien en un principio se especuló con que el nacimiento podría producirse en Buenos Aires, la pareja optó finalmente por Barcelona, buscando la tranquilidad necesaria para los primeros días del recién nacido. El pequeño, que ya es ciudadano del mundo, crecerá rodeado del talento que corre por las venas de sus padres y la mística de una de las familias más queridas del cine nacional.
Por el momento, la pareja se encuentra disfrutando de la intimidad del alta médica, y se espera que en las próximas horas compartan una imagen oficial para terminar de coronar esta felicidad que une, una vez más, a la Argentina con España.