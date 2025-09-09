#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Se agranda la familia

Ricardo Darín será abuelo: Úrsula Corberó y Chino Darín esperan su primer hijo

La actriz española compartió en Instagram una tierna foto que desató una ola de mensajes de felicitación de colegas y seguidores. Minutos después, Chino Darín replicó la publicación y sumó emojis de alegría.

Úrsula Corberó confirmó su embarazo en redes sociales con una tierna foto.
 18:30
Por: 

La noticia sorprendió y alegró tanto a España como a la Argentina. Este lunes, Úrsula Corberó compartió en sus redes sociales que está embarazada y que espera su primer hijo junto a Chino Darín, con quien mantiene una relación desde 2015.

El anuncio no tardó en viralizarse. En pocos minutos, el posteo acumuló miles de likes y comentarios de colegas y seguidores que celebraron la llegada de un nuevo integrante a la familia Darín. Entre ellos, se destacó la emoción de Ricardo Darín, quien se convertirá en abuelo.

Úrsula Corberó y Chino Darín celebran la llegada de su primer hijo tras casi una década de amor.Úrsula Corberó y Chino Darín celebran la llegada de su primer hijo tras casi una década de amor.

Un romance que nació en el set

Corberó y Chino Darín se conocieron durante el rodaje de la serie española La embajada, emitida por Antena 3 en 2015. Desde entonces, construyeron una relación sólida que combina amor, respeto y apoyo mutuo en sus proyectos profesionales.

Ambos actores suelen compartir anécdotas sobre cómo manejan la distancia cuando el trabajo los separa. “La distancia se lleva bien, a veces se complica porque se estiran los proyectos, pero creo que es un incentivo: renueva la energía a la hora de verse, de extrañarse y de querer compartir”, había contado Chino en una entrevista.

Ricardo Darín se convertirá en abuelo por primera vez con la llegada del bebé.Ricardo Darín se convertirá en abuelo por primera vez con la llegada del bebé.

La reacción en redes sociales

Luego del posteo de Corberó, su pareja replicó la imagen en su propia cuenta y la llenó de emojis de felicidad. La publicación cosechó una lluvia de mensajes de cariño tanto de actores argentinos como españoles, que celebraron la noticia.

El embarazo de la actriz llega en un momento de gran actividad para ambos. Mientras ella continúa consolidando su carrera internacional tras el éxito de La casa de papel, Chino Darín alterna proyectos en Argentina y España, siempre acompañado de cerca por su familia.

Con la llegada del bebé, Ricardo Darín, figura central del cine argentino, suma un nuevo capítulo personal que lo vincula a su hijo y a la reconocida actriz española. La noticia, sin dudas, se convirtió en uno de los anuncios más comentados del espectáculo en las últimas horas.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Show
Es viral
Cine Series Televisión
España
Argentina

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro