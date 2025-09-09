Ricardo Darín será abuelo: Úrsula Corberó y Chino Darín esperan su primer hijo

La noticia sorprendió y alegró tanto a España como a la Argentina. Este lunes, Úrsula Corberó compartió en sus redes sociales que está embarazada y que espera su primer hijo junto a Chino Darín, con quien mantiene una relación desde 2015.
La actriz española compartió en Instagram una tierna foto que desató una ola de mensajes de felicitación de colegas y seguidores. Minutos después, Chino Darín replicó la publicación y sumó emojis de alegría.
El anuncio no tardó en viralizarse. En pocos minutos, el posteo acumuló miles de likes y comentarios de colegas y seguidores que celebraron la llegada de un nuevo integrante a la familia Darín. Entre ellos, se destacó la emoción de Ricardo Darín, quien se convertirá en abuelo.
Corberó y Chino Darín se conocieron durante el rodaje de la serie española La embajada, emitida por Antena 3 en 2015. Desde entonces, construyeron una relación sólida que combina amor, respeto y apoyo mutuo en sus proyectos profesionales.
Ambos actores suelen compartir anécdotas sobre cómo manejan la distancia cuando el trabajo los separa. “La distancia se lleva bien, a veces se complica porque se estiran los proyectos, pero creo que es un incentivo: renueva la energía a la hora de verse, de extrañarse y de querer compartir”, había contado Chino en una entrevista.
Luego del posteo de Corberó, su pareja replicó la imagen en su propia cuenta y la llenó de emojis de felicidad. La publicación cosechó una lluvia de mensajes de cariño tanto de actores argentinos como españoles, que celebraron la noticia.
El embarazo de la actriz llega en un momento de gran actividad para ambos. Mientras ella continúa consolidando su carrera internacional tras el éxito de La casa de papel, Chino Darín alterna proyectos en Argentina y España, siempre acompañado de cerca por su familia.
Con la llegada del bebé, Ricardo Darín, figura central del cine argentino, suma un nuevo capítulo personal que lo vincula a su hijo y a la reconocida actriz española. La noticia, sin dudas, se convirtió en uno de los anuncios más comentados del espectáculo en las últimas horas.
