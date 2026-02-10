Departamento San Martín

Multitudinaria apertura de los carnavales en Sastre tras más de un año de espera

Más de 4.000 personas se dieron cita en el corsódromo “Toto Strada” para disfrutar de la primera noche de la 64° edición de la Capital Provincial del Carnaval. Con un balance altamente positivo, la organización destacó el acompañamiento del público y anticipó grandes expectativas para la segunda jornada, que contará con la actuación de DesaKTa2 y la Elección de la Reina Provincial.