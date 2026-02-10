Multitudinaria apertura de los carnavales en Sastre tras más de un año de espera
Más de 4.000 personas se dieron cita en el corsódromo “Toto Strada” para disfrutar de la primera noche de la 64° edición de la Capital Provincial del Carnaval. Con un balance altamente positivo, la organización destacó el acompañamiento del público y anticipó grandes expectativas para la segunda jornada, que contará con la actuación de DesaKTa2 y la Elección de la Reina Provincial.
Indudablemente las expectativas de la primera noche de fabulosos corsos cariocas se superaron. Foto: Gentileza Mario Peretti
Luego de una exitosa primera noche de los carnavales sastrenses, se estima que más de 4000 personas se hicieron presentes en el corsódromo el sábado por la noche para disfrutar de la edición 64° de la Capital Provincial del Carnaval luego de más de un año de espera.
El fin de semana próximo se realizará la segunda jornada con la presentación sobre el escenario de la banda cuartetera Desakta2. Además se realizará la Elección de la Reina Provincial.
“Fue una muy buena noche, acompañó el tiempo. Superamos largamente las 4.000 personas en el predio si contabilizamos los 1.336 tickets dorados vendidos, 685 entradas anticipadas y 1.035 en puerta. A eso hay que sumarle los más de 400 integrantes de Penambí Berá y los menores de 12 años que ingresan gratis”, destacó Silvana Bono, en diálogo con El Litoral.
Indudablemente las expectativas de la primera noche de fabulosos corsos cariocas se superaron. Foto: Gentileza Mario Peretti
Indudablemente las expectativas de la primera noche de fabulosos corsos cariocas se superaron. Se estima que dentro del predio el público total superaba las 4000 y los números terminaron de cerrarle a la organización.
“Había muchos eventos en la zona que traccionan su público. Por eso decimos que fue una muy buena noche. Para nosotros fue muy bueno desde la cantidad de gente y las ventas que se dieron en el buffets”, destacó Bono.
Indudablemente las expectativas de la primera noche de fabulosos corsos cariocas se superaron. Foto: Gentileza Mario Peretti
El sábado próximo, en la continuidad de la edición 64° de la Capital Provincial del Carnaval, se presentará sobre el escenario el grupo DesaKTa2 y el boliche a cielo abierto a cargo de Plataforma DAB.
“Están puestas todas las expectativas para esta segunda noche. Ya comenzamos con las anticipadas y en estas primeras horas el ritmo ya es muy bueno”, adelantaron desde el Municipio.
Penambí Berá: El alma de la fiesta
El corazón del carnaval, la comparsa Penambí Berá – Mariposas Brillosas en guaraní -, deslumbró con su nueva temática: «Arkadia, leyenda viva de carnaval».
Bajo la flamante dirección artística de Sebastián Galliano — sastrense con amplia trayectoria en los carnavales de Gualeguaychú —, la formación de más de 400 integrantes volvió a destacarse y brilló como cada año, reafirmando por qué Sastre ostenta el título provincial desde 1973.
En tal sentido, Bono sostuvo que la expectativa era grande en el público para conocer la propuesta.
Indudablemente las expectativas de la primera noche de fabulosos corsos cariocas se superaron. Foto: Gentileza Mario Peretti
“Son muchos meses de trabajo. Cuando termina un carnaval ya empezamos a pensar en la siguiente edición. Este 2026 fue algo nuevo porque cambió el director de la comparsa. Fue un desafío, fue contarle cómo trabajábamos acá a pesar de que ya venía trabajando en Gualeguaychú y traía su impronta propia”.
La grilla de espectáculos
El escenario principal del corsódromo «Toto Strada» contó con una grilla variada.
El pasado sábado, día de apertura oficial, se presentó a lo largo de dos horas el show de Penambí Berá con sus 65 músicos sobre el escenario y los 350 pasistas que brindaron un espectáculo de samba carioca con un amplio repertorio. Pasada la medianoche, llegó el momento de la cumbia santafesina con El Brujo Ezequiel, Los Palmae y La Groupera. También se vivió la Fiesta de la Espuma.
En la continuidad de los cosos, el sábado 14, será una noche de gala con la Elección de la Reina Provincial, la música de cuarteto de DesaKTa2 y el boliche a cielo abierto a cargo de Plataforma DAB.
Indudablemente las expectativas de la primera noche de fabulosos corsos cariocas se superaron. Foto: Gentileza Mario Peretti
El cierre, previsto para el sábado 21, incluirá la tradicional Quema del Rey Momo, junto a las presentaciones en vivo de Rodrigo Tapari y Trulalá.
Anticipadas y entradas en puerta
Para el segundo y tercer carnaval los valores serán similares: $20.000 anticipadas (se consiguen desde el lunes en el Palacio Municipal de 7 a 12) y $25.000 en puerta. Habrá una cantidad límite de 1.500 entradas a la venta para la segunda noche.