La Liga Costera se consagró bicampeona del Torneo Provincial en San Javier
La Liga Costera de Fútbol de Reconquista se consagró bicampeona del Torneo Provincial de Seleccionados de Ligas Amateurs de Santa Fe, tras imponerse con autoridad por 5 a 0 ante la Liga de Fútbol San Javier en la final disputada en el Club Atlético Huracán. El certamen reunió a representativos de toda la provincia y volvió a consolidarse como una instancia clave para el desarrollo del fútbol amateur.
La Liga Costera de Fútbol de Reconquista se coronó bicampeona del Torneo Provincial de Seleccionados de Ligas de Fútbol Amateur de la Provincia de Santa Fe, competencia que se disputó durante el fin de semana en las instalaciones del Club Atlético Huracán de la ciudad de San Javier.
En el encuentro decisivo, el seleccionado reconquistense exhibió un alto nivel futbolístico y una marcada superioridad colectiva para imponerse con contundencia por 5 a 0 ante el combinado de la Liga de Fútbol San Javier, sellando una consagración que ratifica su protagonismo a nivel provincial.
Una final con amplio dominio
Desde el inicio del partido, la Liga Costera marcó diferencias a partir de la intensidad, la presión alta y el buen manejo del balón. Con un funcionamiento sólido en todas sus líneas, el equipo fue construyendo una victoria categórica que reflejó el trabajo previo y la jerarquía del plantel.
El podio final del torneo quedó conformado con la Liga Costera en el primer lugar, la Liga de Fútbol San Javier como subcampeona, la Liga Departamental San Javier en la tercera posición y la Liga Infantil de los Barrios de Santa Fe en el cuarto puesto.
El proceso y la idea de juego
El director técnico del seleccionado campeón, Fabio Chaparro, destacó el proceso de preparación sostenido durante varios meses y el compromiso del grupo de jugadores, integrado por futbolistas de distintos clubes de Reconquista, Avellaneda y Puerto Reconquista.
Según explicó, el equipo entrenó durante cerca de dos meses, incluso atravesando suspensiones previas del certamen, y sostuvo que el principal valor del plantel reside en las condiciones naturales de los jugadores, potenciadas por una idea de juego basada en la presión constante, el toque y la intensidad.
Asimismo, subrayó la importancia de estas competencias para el crecimiento deportivo y humano de los futbolistas.
Un torneo que sigue creciendo
Por su parte, el organizador del certamen, Franco Saucedo, manifestó su satisfacción por la realización de la segunda edición del torneo provincial de selecciones de ligas amateurs no federadas, remarcando que el objetivo central es jerarquizar las competencias locales y brindar a los jugadores experiencias deportivas que trasciendan el ámbito de sus ciudades de origen.
Saucedo recordó que el torneo debió postergarse en varias oportunidades por cuestiones climáticas y organizativas, y valoró la predisposición de las ligas participantes y el acompañamiento de las instituciones de San Javier, destacando especialmente el trabajo logístico de los dirigentes locales y del Club Huracán como anfitrión.
Desde el cuerpo técnico del seleccionado subcampeón también resaltaron la experiencia como altamente positiva, especialmente por tratarse de su primera participación en un certamen provincial.
La jornada deportiva se desarrolló con un buen marco de público y un clima de camaradería entre las delegaciones, reforzando el espíritu de integración que persigue el torneo.