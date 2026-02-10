En un clima de fiesta

La Liga Costera se consagró bicampeona del Torneo Provincial en San Javier

La Liga Costera de Fútbol de Reconquista se consagró bicampeona del Torneo Provincial de Seleccionados de Ligas Amateurs de Santa Fe, tras imponerse con autoridad por 5 a 0 ante la Liga de Fútbol San Javier en la final disputada en el Club Atlético Huracán. El certamen reunió a representativos de toda la provincia y volvió a consolidarse como una instancia clave para el desarrollo del fútbol amateur.