Liga Profesional

Estudiantes le ganó a Riestra y se acerca a la punta del Torneo Apertura 2026

Con el triunfo, el campeón defensor del fútbol argentino alcanzó la cuarta ubicación del grupo A, con ocho puntos, mientras que el “Malevo” todavía no sumó triunfos y es anteúltimo, con una única unidad.