Liga Profesional

Lanús empató con Talleres y escolta la zona A del Torneo Apertura 2026

El “Granate” alcanzó los ocho puntos y se mantiene invicto. Con la igualdad, el “Granate” se mantiene segundo en el grupo A del Apertura, con ocho puntos y a dos unidades de Vélez, mientras que el conjunto que dirige Carlos Tévez es undécimo, con cuatro.