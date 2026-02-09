Barracas le ganó 2-0 a Gimnasia y festejó su primer triunfo en el Apertura

Barracas Central se apoyó en la pelota parada y logró su primera victoria en el Torneo Apertura 2026: fue 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por la cuarta fecha de la Zona B, en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.
Barracas Central venció 2-0 a Gimnasia en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia y consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura 2026. Kevin Jappert e Iván Tapia, los goles.
Barracas Central se apoyó en la pelota parada y logró su primera victoria en el Torneo Apertura 2026: fue 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata, por la cuarta fecha de la Zona B, en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.
Con el resultado, el equipo de Rubén Darío Insua llegó a cinco puntos y se acomodó en la décima posición del grupo. Gimnasia, dirigido por Fernando Zaniratto, quedó con seis unidades y mostró otra cara fuera de casa.
El partido tuvo ritmo desde el arranque. Barracas avisó al minuto con un remate lejano de Norberto Briasco que se fue alto. Gimnasia respondió a los 10 con Jeremías Merlo, que buscó el ángulo con un disparo cruzado, cerca del poste.
La ventaja local llegó a los 34 minutos del primer tiempo y también nació desde la estrategia. Un córner cerrado de Iván Tapia armó una secuencia de cabezazos en el área chica y Kevin Jappert la empujó con un remate alto para el 1-0.
El segundo golpe fue directo a la chapa. A los 16 del complemento, Iván Tapia ejecutó un tiro libre lejano, potente y al primer palo, para sorprender a Nelson Insfrán y estirar la diferencia a 2-0.
Después del segundo gol, Barracas manejó mejor los tiempos y sostuvo el orden. Gimnasia intentó descontar con pelota parada y con Zalazar por derecha, pero se topó con respuestas firmes de Marcelo Miño.
La visita tuvo una de las más claras a los 28, cuando Renzo Giampaoli conectó de cabeza un tiro libre al segundo palo y la pelota dio en el costado externo de la red. No alcanzó para meterse en partido.
En la próxima fecha, Barracas Central visitará a Rosario Central el domingo 15 de febrero a las 22. Gimnasia, en tanto, será local en el clásico platense ante Estudiantes, ese mismo domingo desde las 17.