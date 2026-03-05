#HOY:

Fallo del TAS: Machuca y Garcés, sin partidos oficiales por 8 meses

El tribunal ratificó la sanción FIFA por el “Malasia-Gate”, pero la limitó a partidos oficiales y computó meses ya cumplidos.

Imanol Machuca y Facundo Garcés con la indumentaria de Malasia.Imanol Machuca y Facundo Garcés con la indumentaria de Malasia.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) confirmó este jueves el castigo a Imanol Machuca (ex Unión, hoy en Vélez) y Facundo Garcés (ex Colón, actualmente en Alavés de España) por el escándalo de los pasaportes vinculados a la Federación de Malasia, aunque acotó el alcance de la sanción: no podrán jugar partidos oficiales durante varios meses, pero sí entrenar y disputar amistosos.

Qué resolvió el TAS y por qué son “8 meses”

Según la resolución, el TAS mantuvo la suspensión de 12 meses impuesta por FIFA, pero limitada exclusivamente a partidos oficiales (es decir, no es una inhabilitación total para toda actividad futbolística). A la vez, el tribunal reconoció períodos ya cumplidos desde septiembre de 2025 y contempló la etapa en la que hubo una habilitación cautelar mientras se analizaba el caso, lo que deja un saldo práctico de alrededor de 8 meses sin competencia oficial desde este momento.

Soccer Football - Copa Libertadores - Quarter Final - Second Leg - Racing Club v Velez Sarsfield - Estadio Monumental Presidente Peron, Avellaneda, Argentina - September 23, 2025 Velez Sarsfield's Imanol Machuca in action with Racing Club's Juan Nardoni REUTERS/Agustin MarcarianImanol Machuca. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian

El expediente se originó por presunta falsificación/manipulación documental en el proceso para obtener nacionalidad/pasaporte malayo y habilitar a futbolistas a integrar la selección, en un caso que también incluyó sanciones económicas a la federación involucrada.

facundo garcesFacundo Garcés.

Vélez se queda sin Machuca y Garcés vuelve al “parate”

En clave local, la noticia golpea doble: Machuca, surgido en Unión, queda fuera del plano competitivo oficial en el fútbol argentino justo en un tramo clave del calendario; y Garcés, formado en Colón, vuelve a quedar condicionado en Europa, aunque con la posibilidad de mantener ritmo mediante entrenamientos y amistosos.

En el caso de Vélez, medios nacionales lo plantean como una baja sensible por la imposibilidad de utilizarlo en torneos oficiales mientras se cumple el tramo restante del castigo.

