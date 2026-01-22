A horas de que arranque el campeonato

La AFA confirmó que habrá una amnistía para todos los jugadores con sanciones pendientes en el fútbol argentino

En el boletín 6818 del Comité Ejecutivo de la Casa Madre se oficializó que habrá un indulto de “carácter general”. Los futbolistas de Estudiantes que hicieron el pasillo podrán estar en el debut con independiente.