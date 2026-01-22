La AFA confirmó que habrá una amnistía para todos los jugadores con sanciones pendientes en el fútbol argentino
En el boletín 6818 del Comité Ejecutivo de la Casa Madre se oficializó que habrá un indulto de “carácter general”. Los futbolistas de Estudiantes que hicieron el pasillo podrán estar en el debut con independiente.
Los jugadores de Estudiantes podrán estar en el debut ante Independiente.
El mismo día en el que arranca el Torneo Apertura de la Liga Profesional, la AFA confirmó que habrá una amnistía “de carácter general” que alcanzará a todos los jugadores que tengan sanciones pendientes en el fútbol argentino. La decisión se oficializó por intermedio del boletín 6818 que emitió el Comité Ejecutivo de la Casa Madre.
“El Consejo Directivo dispone una Amnistía de carácter general para todas las sanciones pendientes de cumplimiento al día de la fecha, correspondientes a los certámenes de la temporada 2025, para lo cual se dará traslado al Tribunal de Disciplina Deportiva de la AFA para su implementación en los términos que estime corresponder.
En tal sentido, se hace notar que la referida amnistía entrará en vigencia una vez que el Tribunal de Disciplina Deportiva de la AFA publique su resolución en su Boletín oficial”, indicó el apartado denominado “Amnistía” en la circular que se dio a conocer en las últimas horas por el sitio web de la máxima autoridad del fútbol nacional.
El Tribunal de Disciplina convalidó la amnistia este jueves.
El caso más resonante es el de Estudiantes de La Plata, que tenía una sanción pendiente para once futbolistas desde los octavos de final del Torneo Clausura a raíz de haber realizado el pasillo de espaldas al campeón Rosario Central que debía efectivizarse a partir del Apertura de este 2026.
En aquel entonces, la AFA había difundido que se suspendería por dos fechas a los jugadores “que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones” a raíz de una infracción al artículo 12 del Código Disciplinario de la entidad.
Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetre, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain eran los implicados en este castigo.
Cabe destacar que el Tribunal de Disciplina de la AFA publicó el boletín 6809 explicando que resolvió “implementar la Amnistía de carácter general dispuesta por el Consejo Directivo, relativa a todas las sanciones pendientes de cumplimiento de jugadores, jugadores y miembros de cuerpos técnicos, correspondientes a los certámenes de la temporada 2025.
En segundo orden, el organismo aclaró: “Tener por cumplidas, desde la publicación de la presente en el Boletín Oficial del Tribunal, las sanciones alcanzadas por la Amnistía, en cuanto se encontraren pendientes de cumplimiento a dicha fecha, para todas las competiciones y disciplinas organizadas por AFA, incluyendo Copa Argentina y demás certámenes bajo su órbita”.
En cuanto a otros jugadores y entrenadores sancionados que gozarán del beneficio de la amnistía confirmada por la AFA se encuentran: Ignacio Malcorra (Independiente), César Ibáñez (Huracán), Ramón Arias (Tigre), Ricardo Zielinski (DT de Belgrano) y Alfredo Berti, Matías Fernández y Alejo Osella (Independiente Rivadavia de Mendoza), quienes fueron expulsados en la final de la Copa Argentina.
Esta medida no aplica para sanciones graves o suspensiones internacionales de la FIFA, como las que afectan a Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado, quienes permanecen suspendidos por un año tras el fallo de septiembre de 2025 por falsificación de documentos para representar a la selección de Malasia.
No serán convocados los jugadores que se vayan por patria potestad
La salida de Luca Scarlato de River Plate utilizando el recurso de la patria potestad se convirtió en un caso paradigmático en el fútbol argentino. El mediocampista de 16 años, considerado una de las figuras de las juveniles del Millonario, decidió no firmar su primer contrato con la entidad y emigró al fútbol italiano.
En ese contexto, la institución de Núñez hizo público su enojo por intermedio del coordinador general del fútbol formativo de la institución Gabriel Rodríguez.
Con el tema generando un enorme debate, la AFA había adelantado que tomaría una decisión para contrarrestar este tipo de situaciones y en las últimas horas oficializó la medida: no citarán a juveniles que dejen sus clubes por "conflicto o por la aplicación de la patria potestad o por contar con pasaporte de la comunidad".
Luca Scarlato, el juvenil que desató la polémica por la patria potestad.
“En atención a diversos casos sucedidos últimamente en que los jugadores menores de edad tramitan sus transferencias sin el acuerdo del Club por el cual se encuentran inscriptos, ya sea mediante un conflicto o por la aplicación de la patria potestad o por contar con pasaporte de la comunidad europea, y luego de debatir varios aspectos de estas situaciones, en apoyo a la defensa de los intereses de los Clubes, se dispuso por unanimidad de los presentes su no convocatoria para integrar los planteles de las distintas Selecciones”, fue el apartado que figuró en el último boletín N° 6817 que firmó el Comité Ejecutivo.
Scarlato, nacido en el 2009, fue figura de la séptima división del Millonario y pasó por diversas categorías de las selecciones argentinas. Su caso se convirtió en paradigmático por esta decisión de AFA, pero también porque River decidió denunciar ante la FIFA a su representante, Martín Guastadisegno, señalado también por otras salidas de juveniles sin acuerdos con los distintos clubes.
Según se conoció de la documentación presentada por la entidad de Núñez, Guastadisegno ofreció al juvenil a tres clubes italianos —Roma, Milan y Parma— y en River aseguraron incluso que Parma se encuentra en la etapa final de negociaciones con el agente para sumar al jugador a sus filas.