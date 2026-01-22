Después de la reunión de AFA

¿Quién televisa a Colón?: pool de tres empresas o TyC Sports igualando dinero

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, recibió en Viamonte a todos los clubes del ascenso argentino. Por Colón concurrió el vicepresidente, Alejandro Bonazzola. Se espera “un aumento importante” pero se desconoce la pantalla.