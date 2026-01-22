¿Quién televisa a Colón?: pool de tres
empresas o TyC Sports igualando dinero
El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, recibió en Viamonte a todos los clubes del ascenso argentino. Por Colón concurrió el vicepresidente, Alejandro Bonazzola. Se espera “un aumento importante” pero se desconoce la pantalla.
Colón debuta el sábado 14 de local. Foto: Fernando Nicola
La fría letra a la que accedió El Litoral indica que “con la presencia de la totalidad de los dirigentes que representan a los clubes que integran la Primera Nacional, Primera B, C y D y Federal A del fútbol argentino, el presidente de la AFA, Claudio “chiqui” Tapia, expuso lo resuelto por su Comité Ejecutivo respecto de la nueva modalidad de comercialización de los derechos televisivos, tendiente no sólo a una mayor y mejor posibilidad de asistir a los partidos que se disputen en esas categorías -60 en total-, y aún en torneos de reserva, sino además al incremento del ingreso de los clubes por dichos derechos”.
“En tal sentido se destacó la necesidad de acompañar el esfuerzo que hacen las instituciones y sus dirigentes para conformar planteles competitivos, a la par de lograr satisfacer la demanda de socios y simpatizantes. A partir de dicha determinación, y publicado el respectivo llamado -a concretarse por boletín de manera inmediata-, se recibirán las ofertas que efectúen las empresas interesadas según el procedimiento establecido por la mesa ejecutiva”, finaliza el comunicado.
En concreto, la postergación del inicio de la temporada de ascenso en la Primera Nacional (Colón estaba programado para debutar el domingo 8 y lo hará el sábado 14 de febrero ante Madryn) obedece a esta ventana de negociación con la pantalla de TV.
La reunión fue en la sede de VIamonte de la AFA. Crédito: Prensa AFA
Desde la conducción de la AFA se pretenden “más ingresos y mucho más dinero de la TV para las categorías de ascenso”. En noviembre del año pasado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó oficialmente que, con la finalización del último partido de la temporada 2025 de la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana, quedaba concluido el contrato vigente con Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen S.A. (TRISA). Dicho acuerdo había sido firmado el 31 de marzo de 2016 y modificado el 6 de junio de 2019, abarcando la televisación de ambas categorías.
Tras cerrarse este ciclo de derechos audiovisuales, la AFA comenzó un proceso de análisis detallado para definir el futuro de la transmisión de las categorías de ascenso de mayor relevancia del país. Entre las alternativas que vino evaluando la entidad aparecieron dos: 1) Crear una plataforma propia de transmisión, bajo control directo de la AFA; 2) Abrir un proceso formal de recepción de propuestas, permitiendo que empresas interesadas presenten sus ofertas para adquirir los derechos.
“La AFA remarcó que este replanteo en el esquema de televisación tiene como propósito central optimizar los ingresos de los clubes que integran ambas divisionales, buscando nuevas oportunidades comerciales en un escenario mediático en constante transformación”, aseguraron al diario de Santa Fe.
Qué pasará con las transmisiones de la Primera Nacional y la B Metropolitana.
Las tres empresas
Por lo que pudo averiguar El Litoral, la AFA avanzó verbalmente con un pool de tres empresas televisivas que están dispuestas a hacerse cargo de la TV de los partidos en el ascenso, aportando un monto “muchas veces superior” al que se le venció a TRISA (Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen S.A.) el año pasado.
Ahora bien, ¿cuál es el paso que falta?: por contrato original de hace años, TYC Sports tiene una cláusula a favor donde tiene el derecho de “igualar” y/o “mejorar” la nueva propuesta que tiene AFA arriba de la mesa.
En cuestión de horas, carta-documento mediante, se sabrá si TRISA (Torneos y Competencias S.A. y Tele Red Imagen S.A.) pierde los derechos de TV del ascenso; o bien si iguala con mucho más dinero el frente televisivo tripartito con el coquetea la AFA de Claudio Tapia. De paso, se sabrá, por qué pantalla se podrán ver los partidos de Colón en toda la temporada 2026.