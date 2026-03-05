Fue 0 a 0 tras 90 minutos de acción

Los alternativos de Madelón empataron con Sportivo Las Parejas en Casa Unión

Fue en un partido amistoso que se disputó esta mañana. El pibe Chávez fue el arquero por las lesiones de Meuli y Gómez Gerth. Claudio Corvalán ingresó en el segundo de los 3 tiempos de 30 que se jugaron y sumó minutos de fútbol por primera vez en el año.