Los alternativos de Madelón empataron con Sportivo Las Parejas en Casa Unión
Fue en un partido amistoso que se disputó esta mañana. El pibe Chávez fue el arquero por las lesiones de Meuli y Gómez Gerth. Claudio Corvalán ingresó en el segundo de los 3 tiempos de 30 que se jugaron y sumó minutos de fútbol por primera vez en el año.
Madelón y Faggiani, tras el amistoso en Casa Unión. Foto: Sp. Las Parejas.
En la mañana de este jueves, el predio Casa Unión fue escenario de una nueva jornada de partidos amistosos organizados por el cuerpo técnico que encabeza Leonardo Madelón con el objetivo de darle minutos de fútbol a aquellos jugadores que hoy no vienen siendo parte del equipo titular que afronta el Torneo Apertura de la Liga Profesional.
En esta ocasión el rival elegido fue Sportivo Las Parejas, conjunto que dirige el “Indio” Daniel Faggiani y que se encuentra en plena etapa de preparación con vistas a una nueva participación en el Torneo Federal A que comienza en un par de fines de semana.
Tras lo convenido por ambos entrenadores, se disputó un partido de 90 minutos dividido en 3 bloques de 30 cada uno, permitiendo que ambos rotaran e introdujeran múltiples modificaciones en todo el desarrollo. El encuentro finalizó igualado sin abrir el marcador.
Corvalán sumó minutos en el amistoso con Las Parejas.
En este marco, la principal novedad que entregó el amistoso por el lado tatengue fue la participación en el segundo tiempo del defensor Claudio Corvalán, quien no ha sido tenido en cuenta por Madelón y que hace un par de semanas se reincorporo a los trabajos con el plantel profesional tras no encontrar un destino adonde continuar con su carrera deportiva.
De esta manera, el ex capitán participó de un ensayo de fútbol formal por primera vez en lo que va del 2026.
Volviendo a lo ocurrido esta mañana en Casa Unión, el equipo con el que inició el partido el elenco local contó con la presencia en el arco de Agustín Chávez ante las lesiones de Federico Gomes Gerth y Lucas Meuli. En la defensa estuvieron Emiliano Álvarez, Nicolás Paz, Valentín Fascendini y Bruno Pittón.
Yendo a la mitad de la cancha, los que iniciaron el cotejo amistoso fueron Augusto Solari, Lucas Menossi, Emilio Giaccone y Franco Fragapane, mientras que la dupla ofensiva estuvo compuesta por el juvenil Misael Aguirre y Diego Armando Díaz.
Con el correr de los minutos fueron ingresando varios de los juveniles que habitualmente compiten con la reserva pero vienen siendo seguidos muy de cerca por el cuerpo técnico de Leo. Entre ellos se incluye a los defensores Cantero, Isla, Aimar y Fagioli, el volante Mateo Peresutti y el delantero Ignacio Pedano, entre otros.
Respecto de la situación de los arqueros que han alternado como suplentes de Mansilla en las 8 primeras fechas del Apertura, la novedad marca que ambos presentan molestias de distinta consideración y por eso quedaron al margen del amistoso. En el caso de Lucas Meuli, el golero presentó en los últimos días un dolor en una de sus rodillas y fue parado para evitar que se agrave.
Por el lado de Gomes Gerth, el arquero que este jueves está cumpliendo años sufrió una dura lesión en el ensayo del miércoles en Casa Unión. Según trascendió, el portero que fue sparring del seleccionado nacional en Qatar 2022 salió a cortar un centro y al caer sintió dolor en la rodilla.
Federico Gomes Gerth llegó a Santa Fe a mediados del 2025.
Se espera que en las próximas horas se le practiquen los estudios de rigor para determinar el grado de la lesión, aunque se especula que demandará un extenso proceso de recuperación. Así las cosas, se espera la recuperación de Meuli para que pueda sentarse en el banco de suplentes visitante el martes en Avellaneda.