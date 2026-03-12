Unión ya vive la gran fiesta con Boca y Seguridad pide que “vayan temprano”
Desde la entidad de López y Planes brindaron todos los detalles para el gran cruce entre el equipo de Leo Madelón y un emplazado “Sifón” Úbeda. El estadio se abrirá dos horas antes y se espera un lleno total.
Mientras los dirigentes del Club Atlético Unión utilizan toda sus herramientas para orientar a hinchas y socios con los tickets para el esperado partido con Boca de este domingo a las 22 (como consecuencia del famoso “Bono del Día del Club”), desde el área preventiva de Seguridad recomiendan que “la gente concurra temprano al estadio 15 de Abril”, porque se espera un marco multitudinario.
Según comunicó la propia institución, el encuentro comenzará a las 22, mientras que las puertas del estadio se abrirán a las 20 para facilitar el ingreso del público. En paralelo, la oficina de socios funcionará durante la semana con el siguiente cronograma: jueves y viernes: de 9 a 12 y de 16 a 19; sábado: de 9 a 12; domingo: cerrado.
Lo primero que se remarca desde la institución rojiblanca es que “no habrá venta física en boleterías”. Por lo tanto, todas las entradas, tanto generales como plateas, deberán adquirirse exclusivamente a través de la plataforma digital habilitada por el club.
Explota el 15 de Abril este domingo a las 22. Foto: Fernando Nicola.
“Vamos a dejar a una persona, en una oficina tipo boletería, para solucionar algunos problemas sobre la marcha; pero no para venta física”, explica a El Litoral el secretario general de la institución, Andrés Valenti.
Los socios de Unión podrán ingresar al estadio siempre que cumplan con tres requisitos: 1) Carné con la cuota de marzo al día; 2) Bono del Día del Club correspondiente; 3) Documento Nacional de Identidad.
Como se sabe, los socios tatengues que no tengan la cuota al día no podrán ingresar, aunque podrán regularizar su situación en el momento mediante la plataforma on-line y luego acceder al estadio.
Del mismo modo, el club aclara que “los carnets con irregularidades o fallas serán retenidos, pero el socio podrá ingresar presentando su DNI”. El bono del Día del Club para socios mayores de 17 años tiene un valor de 20.000 pesos.
Los precios de plateas para socios (ya con el bono incluido) son los siguientes: Platea Preferencial Baja: $65.500; Platea Preferencial Alta: $53.500; Plateas Laterales Altas: $46.500; Plateas Laterales Bajas: $50.500; Platea Redonda: $45.000.
En el caso de los menores de 17 años con plateas o palcos, no deben pagar el Día del Club, aunque sí deberán generar un bono sin cargo en la plataforma para habilitar el ingreso. En el caso de los hinchas de Unión que no sean socios también podrán asistir al encuentro comprando sus tickets online. Los valores establecidos son: Generales preferenciales: $80.000; Jubilados: $60.000;
Menores de 11 años (incluye seguro): $50.000; Platea Preferencial Baja: $130.000; Platea Preferencial Alta: $115.000; Plateas Laterales (alta y baja): $110.000; Platea Redonda: $105.000. Todos los precios incluyen el costo del bono correspondiente al Día del Club.
¿Cómo comprar los accesos? El proceso para adquirir las entradas se realiza a través del sistema digital del club. Los pasos son: seleccionar el sector y la ubicación dentro del estadio; iIndicar la cantidad de tickets a comprar. En ese punto: 1) Informar si cada entrada corresponde a socio o no socio; socios: deben ingresar número de socio y DNI; no socios: deben cargar su DNI. 2) completar la compra, que será redirigida al sistema de Mercado Pago para elegir el método de pago.
Desde el club remarcaron que la entrada es personal, por lo que el DNI será requerido al momento de ingresar al estadio. El operativo también contempla ingresos diferenciados según el sector:
Populares (socios y no socios): Cándido Pujato y López y Planes
Platea Redonda y Platea Sudoeste: Av. Perón y Bv. Pellegrini
Platea Sudeste, palcos, preferencial, plateas altas y Codo de Damas: Bv. Pellegrini y López y Planes
Unión ya vive la gran fiesta con Boca. Foto: Fernando Nicola.
Para personas con discapacidad:
Discapacidades motrices: Platea Redonda (Portón 9 sobre Bv. Pellegrini, con cupos limitados). Otras discapacidades: Portón 7 sobre Cándido Pujato. Además, se recordó que el sector Codo de Damas y Jubilados es exclusivo para socios.
Finalmente, el Director Provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, habló de la gran fiesta del domingo en López y Planes: “Es un fin de semana intenso en materia deportiva y sabemos que el partido tiene mucha convocatoria, porque Boca genera una gran expectativa y Unión viene haciendo una buena campaña”.
El funcionario recordó que “muchas veces la gente llega 15 o 20 minutos antes del partido y eso genera demoras en los accesos. Pedimos que quienes vayan a la cancha lo hagan temprano”, recordando que Unión-Boca iniciará a las 22 y el 15 de Abril abrirá puertas dos horas antes.