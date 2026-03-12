Explota el 15 de Abril este domingo a las 22

Unión ya vive la gran fiesta con Boca y Seguridad pide que “vayan temprano”

Desde la entidad de López y Planes brindaron todos los detalles para el gran cruce entre el equipo de Leo Madelón y un emplazado “Sifón” Úbeda. El estadio se abrirá dos horas antes y se espera un lleno total.