¿Cambios de emergencia para la F1? El plan para retocar el reglamento tras el GP de China

El desembarco de la nueva reglamentación técnica en 2026 no ha sido el camino de rosas que la Fórmula 1 imaginaba.
La FIA y los equipos evaluarán cambios técnicos inmediatos para corregir los problemas de gestión energética y seguridad que marcaron el polémico inicio de la nueva era de la Fórmula 1.
Tras un inicio de temporada convulso, según revela una investigación del portal británico The Race, los jefes de equipos de la F1 y la FIA han pactado una tregua estratégica: esperar a que baje la bandera a cuadros en el Gran Premio de China este fin de semana para recolectar datos definitivos y, posiblemente, anunciar cambios estructurales antes de la cita en Japón a finales de marzo.
Aunque el nuevo concepto de chasis más ágiles ha sido bien recibido por su estética y dimensiones, el corazón del problema late en las unidades de potencia.
La excesiva dependencia de la gestión de la batería ha transformado la conducción en un ejercicio que muchos pilotos definen como "antinatural".
El consenso en el paddock es que, si bien se han multiplicado los adelantamientos, la calidad de los mismos se percibe artificial, restando épica al espectáculo.
El foco de las críticas apunta a cómo los monoplazas recolectan y despliegan su energía eléctrica. Actualmente, los pilotos se ven obligados a gestionar el sistema de una manera que penaliza el ritmo de carrera puro.
Lando Norris, flamante campeón del mundo, fue tajante tras la apertura en Australia al afirmar que la categoría podría haber pasado de tener los mejores autos de la historia a los peores en términos de sensaciones al volante.
El debate técnico se centra en tres vías de solución: aumentar la capacidad de cosecha de energía (superclipping), reducir la potencia máxima disponible para estirar la autonomía de las baterías, o permitir un mayor flujo del motor de combustión interna.
Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA, admitió en declaraciones recogidas por el medio citado que tienen "ases bajo la manga" para ajustar el software y la entrega de potencia sin necesidad de rediseñar los motores por completo, una medida que se discutiría formalmente la próxima semana.
Más allá del espectáculo, la seguridad se ha convertido en la prioridad urgente. La enorme brecha de velocidad entre un coche con la batería llena y uno que está en fase de recarga ha generado situaciones de alto riesgo.
Norris advirtió sobre diferenciales de hasta 50 km/h en plena recta: "Cuando alguien choca a esa velocidad, el auto vuela. Es horrible pensar en las consecuencias", señaló el piloto de McLaren.
A esto se suma la inestabilidad en las largadas.
El incidente en Melbourne, donde Franco Colapinto esquivó por centímetros al Racing Bull de Liam Lawson, encendió las alarmas.
La dificultad de los nuevos sistemas para entregar una potencia lineal desde cero está convirtiendo el inicio de las carreras en una lotería peligrosa que la asociación de pilotos (GPDA) exige revisar de inmediato.
A pesar de las quejas, la dirigencia busca evitar decisiones impulsivas. James Vowles, jefe de Williams, fue claro al señalar que "lo peor sería cambiar algo y empeorarlo".
Por su parte, Toto Wolff, cuyo equipo Mercedes ha comenzado dominando la tabla, mostró una apertura inusual hacia los cambios, priorizando el producto final para el aficionado por encima de la ventaja competitiva actual de sus flechas de plata.
Incluso Stefano Domenicali, CEO de la F1, ha deslizado que la flexibilidad es clave. El calendario actual juega a favor de la reflexión: la inminente suspensión de las carreras en Medio Oriente debido a la inestabilidad regional otorgará a las fábricas un "respiro" técnico en abril.
Este hueco en la agenda permitiría producir y probar las actualizaciones necesarias para que, cuando la categoría llegue al GP de Miami en mayo, los problemas de juventud de esta nueva era sean cosa del pasado.