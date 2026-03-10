#HOY:

Colapinto recorrió Shanghái, grabó un paseo en lancha y terminó viral por un choque inesperado

El argentino llegó a Shanghái para disputar la segunda carrera de la temporada de Fórmula 1, pero antes de salir a pista protagonizó un episodio inesperado que rápidamente se viralizó en las redes.

Franco Colapinto protagonizó un insólito blooper en China.Franco Colapinto protagonizó un insólito blooper en China.
Franco Colapinto volvió a generar repercusión en redes sociales, esta vez lejos de los boxes y de la pista. Ya instalado en Shanghái para disputar el Gran Premio de China, el piloto argentino mostró parte de sus horas previas a la carrera con una serie de videos distendidos que no tardaron en circular entre sus seguidores.

En una de esas escenas se lo vio caminando por las calles de la ciudad, conversando con personas que pasaban por la zona y exhibiendo su ya clásico termo con referencias argentinas.

Sin embargo, el momento más comentado de la recorrida llegó después. En otro video publicado en sus redes, Colapinto aparece al mando de una lancha en uno de los canales de Shanghái, en una secuencia que parecía apenas un paseo turístico más en la previa del fin de semana de competencia.

La situación cambió cuando intentó pasar por debajo de un puente. El argentino avanzaba a baja velocidad, pero calculó mal la altura y la embarcación terminó impactando contra la estructura, sin lograr pasar. El choque quedó registrado en un video y provocó la risa de quienes lo acompañaban, en una escena que rápidamente se volvió viral.

Así, Colapinto sumó un episodio insólito a su llegada a China, donde este fin de semana afrontará la segunda carrera de la temporada de Fórmula 1. Antes de enfocarse de lleno en la actividad oficial, el piloto dejó una postal relajada y descontracturada que mostró otra faceta de su estadía en Shanghái y alimentó la interacción de sus seguidores en redes.

Franco Colapinto
China
Es viral

