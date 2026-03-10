Insólito

Colapinto recorrió Shanghái, grabó un paseo en lancha y terminó viral por un choque inesperado

El argentino llegó a Shanghái para disputar la segunda carrera de la temporada de Fórmula 1, pero antes de salir a pista protagonizó un episodio inesperado que rápidamente se viralizó en las redes.