Russell se quedó con la primera pole de Sprint Qualifying de 2026 en China
El piloto británico de Mercedes continúa con su buen ritmo. El argentino Franco Colapinto largará 16º.
El piloto británico de la escudería Mercedes, George Russell (i), festeja al término de la clasificación para el esprint del Gran Premio de China de Fórmula Uno, en el Circuito Internacional de Shanghai, en Shanghai, China, el 13 de marzo de 2026. Xinhua/Qian Jun
El primer fin de semana con formato Sprint de la temporada 2026 de la Fórmula 1 ya está en marcha en China. Esto implica un cronograma intenso para equipos y pilotos, con la primera sesión de clasificación disputada este mismo viernes. La pole position para la carrera Sprint fue para George Russell, quien superó por más de dos décimas a su compañero de equipo, Kimi Antonelli (2°). El actual campeón del mundo, Lando Norris, se aseguró el tercer lugar.
En la clasificación Sprint, los pilotos están obligados a usar un juego de compuesto medio en cada una de las dos primeras tandas (SQ1 y SQ2). Como consecuencia, la mayoría completó dos vueltas rápidas con el mismo juego de neumáticos en la SQ1, un patrón que se repitió en la SQ2.
George Russell. REUTERS/Maxim Shemetov
En el segmento final (SQ3), los diez mejores deben cambiar al compuesto blando, lo que permitió tiempos aún más rápidos. Russell selló la pole con un 1:31.520, menos de siete décimas por debajo del tiempo de la pole sprint de 2025 (1:30.849) marcado por Lewis Hamilton.
El premio Pirelli Sprint Qualifying fue entregado a Russell por Dario Marrafuschi, Director de Pirelli Motorsport. El trofeo consiste en un casco decorado con los colores de la bandera china, personalizado con el nombre y número del piloto, junto con una réplica de un neumático P Zero Soft.
La palabra de Dario Marrafuschi, director de Pirelli Motorsport
"En los fines de semana de Sprint, siempre es un desafío para los equipos evaluar el comportamiento de los neumáticos, ya que solo tienen una hora de prácticas libres. En esa sesión, usaron un juego de medios y uno de blandos sin realizar tandas largas significativas. Los duros se reservaron para los días siguientes, y algunos equipos podrían considerar usarlos en sus estrategias para la carrera del domingo.
La carrera Sprint, que probablemente se corra con neumáticos medios, dará un panorama más claro. La diferencia de rendimiento entre los dos compuestos usados el viernes es de unas seis décimas. Curiosamente, en los dos primeros segmentos de clasificación, el C3 (medio) volvió a demostrar que puede entregar su máximo rendimiento en la segunda vuelta lanzada, tras una vuelta de enfriamiento.
Los neumáticos disponibles tras la Qualy de la Sprint.
Las temperaturas son más bajas que el año pasado, la pista sigue sucia y tiene menos agarre del que veremos el domingo. Como se esperaba, apareció algo de graining (desgaste irregular) en el neumático delantero izquierdo —el más exigido por las curvas de Shanghái— y, en menor medida, en el delantero derecho. En este circuito, los equipos priorizan proteger el eje delantero, desplazando el equilibrio hacia la parte trasera lo máximo posible".
F1 Academy
La F1 Academy también inició su actividad en China con la primera clasificación de la temporada. El mejor tiempo fue para Alisha Palmowski (2:04.182), superando a Alba Larsen y Emma Felbermayr. Con carreras programadas parua sábado y domingo, la temporada de la F1 Academy ha comenzado oficialmente.