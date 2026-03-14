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A qué hora y cómo ver la carrera Sprint y la clasificación del Gran Premio de China

El argentino Franco Colapinto largará con su Alpine desde las 16º posición en la primera competencia.

El Alpine de Franco Colapinto. Crédito: REUTERS/Go NakamuraEl Alpine de Franco Colapinto. Crédito: REUTERS/Go Nakamura
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El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en la 16° posición durante la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de China de la Fórmula 1.

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El argentino de Alpine completó una jornada de menor a mayor en la carrera sprint de Shanghái, aunque con una performance que lo mantuvo lejos de los puestos de vanguardia. El pilarense logró acceder a la SQ2 con el margen justo, tras quedar a más de medio segundo de la marca establecida por su compañero de equipo, Pierre Gasly, en el inicio de la sesión.

Formula One F1 - Chinese Grand Prix - Shanghai International Circuit, Shanghai, China - March 13, 2026 Alpine's Franco Colapinto during practice REUTERS/Maxim ShemetovFranco Colapinto. Crédito: REUTERS/Go Nakamura

Finalmente, el oriundo de Pilar se ubicó en el 16° puesto del clasificador, distanciado por 0.922 de la vuelta más rápida del francés y a poco más de siete décimas del registro de Isack Hadjar, quien marcó el límite de ingreso al top 10.

A qué hora y cómo ver la carrera

La actividad oficial en Shanghái continuará este sábado 14 de marzo a la medianoche (hora argentina) con la disputa de la carrera Sprint. La competencia, pactada a 19 vueltas, otorgará puntos a los primeros ocho clasificados, con una recompensa de ocho unidades para quien resulte vencedor.

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Pocas horas después, a las 4:00 de la mañana, llegará el turno de la clasificación definitiva que determinará el orden de partida para el Gran Premio del domingo. La carrera principal se pondrá en marcha el 15 de marzo, también a las 4:00 de la madrugada de nuestro país, y exigirá un total de 56 giros al trazado chino.

La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina por TV a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN.

Cómo es el Circuito Internacional de Shanghai de la F1

El GP de China se corre en el Circuito Internacional de Shangai, cuya construcción finalizó en 2004 y ese año tuvo su estreno en la Máxima. El diseño de la pista visto desde el aire se asemeja al símbolo chino "shang", que significa "arriba". El circuito tiene la particularidad de que los pilotos inician con las curvas 1 y 2, antes de girar a la izquierda en las curvas 3 y 4.

  • Número de vueltas: 56
Formula One F1 - Chinese Grand Prix - Shanghai International Circuit, Shanghai, China - March 13, 2026 Alpine's Franco Colapinto in action during sprint qualifying REUTERS/Go NakamuraShanghai International Circuit, Shanghai, China. Crédito: REUTERS/Go Nakamura
  • Longitud del circuito: 5.451 kilómetros
  • Distancia de carrera: 305.066 kilómetros
  • Récord de vuelta: Michael Schumacher con 1:32.238 (2004)
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