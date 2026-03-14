Milei en España: el rol de Foro Económico Madrid y su relación con Ayuso

Javier Milei suma su tercer destino internacional de sus últimos días con la visita a España este sábado 12 de marzo en el marco de una invitación al Foro Económico Madrid.
El presidente argentino regresa al país Ibérico para el tramo final de su rally internacional que incluyó Estados Unidos y Chile.
Javier Milei suma su tercer destino internacional de sus últimos días con la visita a España este sábado 12 de marzo en el marco de una invitación al Foro Económico Madrid.
Se trata de la cuarta visita al país ibérico, en este caso, la segunda en el marco de este evento económico oficial.
Milei cierra con disertación en el Madrid Economic Forum (MEF) una rally de actividades alrededor del mundo que incluyeron acercamientos aún más profundos a Israel, el Argentina Week en Nueva York y la asunción de José Ignacio Kast en Chile.
En base al cronograma oficial del evento, el presidente argentino está a cargo del cierre del Foro que tendrá un total de 17 expositores y un panel de debate nombrado. “La Argentina de Milei”. Las entradas oscilan entre los 49 euros, la estándar, hasta los 2500 con mayores beneficios.
El Foro Económico de Madrid es un espacio de encuentro y diálogo empresarial de alto nivel, diseñado para analizar la actualidad económica, social y política, con un enfoque particular en la Comunidad de Madrid y su papel en el contexto global.
Con objetivos similares al Argentina Week, funciona como una plataforma de networking e intercambio de ideas donde participan líderes de grandes corporaciones, representantes institucionales y expertos de diversos sectores.
Madrid se ha consolidado como el motor económico de España, aportando cerca del 19% del PIB nacional. Por ello, lo que se discute en este foro suele tener repercusiones que van más allá de la ciudad, afectando a la regulación laboral, los incentivos fiscales y los proyectos de infraestructura a nivel país.
La línea Milei convive con las premisas del Foro, el cual suele poner mucho énfasis en la seguridad jurídica y la baja fiscalidad como herramientas de crecimiento, temas que son pilares de la política económica actual de la región.
Otra de las excusas de su visita a Madrid es la buena relación que estableció con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien también compartió la 12ª gala anual J100 de The Algemeiner en Estados Unidos el lunes pasado.
Previamente, en el marco del evento de Invest in Madrid en Nueva York, Ayuso afirmó que la región madrileña espera a empresarios estadounidenses “con los brazos abiertos al otro lado del Atlántico”, y destacó viven un momento de crecimiento “alegre y pujante” como nunca antes.
Estas coincidencias se suman a sus visitas de junio de 2024 y de 2025. En la primera de ellas recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. El argentino devolvió favores en Casa Rosada a principios de este año.
A pesar de que su emparejamiento más natural en la política española se da con VOX, protagonista del primer viaje en mayo de 2024, la cercanía particular de la miembro del Partido Popular (PP) conexiones con el hombre de La Libertad Avanza.
Su relación es una alianza estratégica de conveniencia mutua. Ayuso proyecta su imagen internacionalmente como una líder liberal global, y Milei encuentra en Madrid su principal puerto de entrada y apoyo político en el continente europeo a través de un mutuo discurso “anti-estado”.
Ayuso es la voz más crítica dentro del PP contra el gobierno español de Pedro Sánchez, un líder foco de los choques internacionales iniciales de la gestión mileista.
Ahora, en plena guerra en Medio Oriente, vuelven a cruzarse de forma indirecta. “No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos. No a resolver conflictos con bombas”, subrayó Sánchez, resumiendo la posición de España en “no a la guerra”.
El hombre del PSOE fue atacado por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por rechazar la intervención en Irán, lo que derivó en amenazas económicas. Otro punto de lejanía con Milei.