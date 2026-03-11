El drama de líderes internacionales por la continuidad de la guerra en Medio Oriente

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversaron por teléfono este miércoles para discutir la escalada de la situación en Medio Oriente, y pidieron medidas diplomáticas para reducir las tensiones regionales.
Los líderes analizaron los acontecimientos recientes e hicieron hincapié en la necesidad de detener de inmediato la escalada, informó la Agencia de Noticias de los Emiratos (WAM).
Líderes de Irán y Pakistán discuten los ataques y las tensiones regionales
El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, discutieron los acontecimientos regionales en medio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, informó el miércoles la oficina presidencial iraní.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Crédito: Reuters
En la llamada, Pezeshkian afirmó que Irán había iniciado negociaciones con Estados Unidos con la “seria determinación” de resolver las disputas, pero que se vio sometido a la “invasión” estadounidense-israelí, la segunda vez en los últimos meses que Irán es atacado mientras se llevan a cabo las conversaciones.
España retiró a su embajadora en Israel
El gobierno español retiró a su embajadora en Israel, Ana Salomón, y redujo la representación diplomática en el país al nivel de encargada de negocios. Así lo informa un aviso publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.
Erdogan reclama la detención de la guerra
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró este miércoles que la guerra desatada por los ataques contra Irán debe detenerse antes de que se expanda y arda en llamas por toda la región, y enfatizó que la diplomacia aún ofrece una vía para desescalarla.
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Crédito: Xinhua/Mustafa Kaya
“Esta guerra debe detenerse antes de que se extienda y arda en llamas por toda la región. Si se le da una oportunidad a la diplomacia, es totalmente posible lograrlo”, declaró Erdogan al dirigirse a los miembros de su partido en el parlamento.
Posición de Egipto y otros países árabes
El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, sostuvo conversaciones telefónicas hoy con sus homólogos de Jordania, Bahréin e Irán, para pedir calma en la región tras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques de represalia de Teherán, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio en un comunicado.
Durante las conversaciones telefónicas, Abdelatty instó a movilizar esfuerzos regionales e internacionales para contener la escalada y a confiar en el diálogo y la diplomacia para prevenir la expansión del conflicto.
Israel recortó la previsión de crecimiento para 2026 por operaciones contra Irán
El Ministerio de Finanzas de Israel anunció por la noche la reducción de su pronóstico de crecimiento económico para 2026 del 5,2% al 4,7%, debido al impacto de los continuos ataques contra Irán.
El Ministerio indicó que la revisión del pronóstico refleja las interrupciones en la actividad comercial causadas por la movilización a gran escala de las fuerzas de reserva y los cierres temporales en algunos sectores de la economía.
Un grupo armado iraquí se atribuyó casi 300 ataques contra “bases de ocupación” en los últimos 12 días
La Resistencia Islámica en Irak, grupo que agrupa a las milicias proiraníes de Irak, declaró hoy que sus combatientes llevaron a cabo 291 ataques con drones y misiles contra bases de ocupación en Irak y la región en los últimos 12 días, causando bajas estadounidenses.
En un comunicado, el grupo indicó que sus combatientes realizaron 31 operaciones tan solo en las últimas 24 horas, utilizando “docenas de drones y misiles contra bases de ocupación en Irak y la región”, mientras que no se proporcionaron más detalles, pero el grupo prometió información más adelante.
La Comisión Europea afirma que está aumentando los costes energéticos
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró este miércoles que el conflicto en Oriente Medio supuso un alto costo económico para Europa, elevando los precios de la energía y añadiendo miles de millones de euros a las facturas de importación.
“Desde el inicio del conflicto, los precios del gas han aumentado un 50 % y los del petróleo un 27 %”, declaró von der Leyen ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, todo según Xinhua.
La escasez de GLP en India
Los continuos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán impactaron directamente al sector hotelero en India, ya que la crisis intensificó la escasez de gas licuado de petróleo (GLP), informaron este miércoles las autoridades. Las asociaciones de hoteles y restaurantes de Mumbai, Bengaluru y Chennai ya habían advertido sobre una grave escasez de cilindros comerciales de GLP. Además, señalaron que podrían enfrentar cierres si no se restablece el suministro de inmediato.
Reservas petroleras internacionales
La Agencia Internacional de Energía (AIE) recomendó la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de las reservas, el mayor volumen en la historia de la AIE, informó este miércoles el director ejecutivo de la agencia, Fatih Birol. Los 32 países miembros acordaron por unanimidad poner a disposición del mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia, afirmó Birol en una conferencia de prensa.
Advertencia norcoreana
La República Popular Democrática de Corea (RPDC) condenó enérgicamente los actos de agresión perpetrados por Estados Unidos e Israel contra Irán, informó hoy la agencia oficial de noticias KCNA.
Kim Jong Un, líder supremo de Corea del Norte. Crédito: Sputnik/Yekaterina Shtukina
"Expresamos nuestra profunda preocupación y condenamos enérgicamente los actos de agresión de Estados Unidos e Israel, que están destruyendo los fundamentos de la paz y la seguridad regionales y agravando la inestabilidad en todo el mundo, al lanzar un ataque militar ilegal contra Irán", declaró el martes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la RPDC, citado por la agencia.