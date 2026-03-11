Guerra en Medio Oriente

Irán aseguró que su nuevo líder supremo está “sano y salvo” mientras crece la tensión en la región

Tras versiones que lo daban herido por los ataques de EE.UU. e Israel, Irán afirmó que su nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, está “sano y salvo”. El mensaje se difundió mientras la guerra sigue escalando.