Irán aseguró que su nuevo líder supremo está “sano y salvo” mientras crece la tensión en la región
Tras versiones que lo daban herido por los ataques de EE.UU. e Israel, Irán afirmó que su nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, está “sano y salvo”. El mensaje se difundió mientras la guerra sigue escalando.
Irán intentó despejar este martes uno de los rumores más sensibles desde el inicio de la ofensiva aérea de Estados Unidos e Israel: el estado de salud del nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei. En Teherán aseguran que está “sano y salvo”, en un contexto donde la guerra ya dejó a la región funcionando al borde del colapso.
La versión surgió a partir de un mensaje atribuido a Yousef Pezeshkian, hijo del presidente iraní, Masoud Pezeshkian. En una publicación en Telegram, sostuvo que consultó a contactos y que le confirmaron que el líder supremo se encuentra fuera de peligro.
El dato cobra dimensión por el silencio público del propio Jamenei desde su designación y porque, en paralelo, circularon reportes que lo describían como herido tras los bombardeos. Ese vacío alimentó especulaciones y abrió una disputa de relatos en plena escalada militar.
El rumor de una herida y el peso del silencio
En las últimas horas, distintos informes apuntaron a que Jamenei habría sufrido lesiones durante los ataques. En algunos reportes se habló incluso de una herida “leve”, aunque sin confirmación oficial desde los canales habituales de la República Islámica.
La ausencia de imágenes recientes y la falta de apariciones públicas se volvieron un factor de presión. En una guerra donde la información se convierte en un frente más, el estado físico de un líder supremo es un dato estratégico: sostiene o debilita la percepción de control interno.
Por eso Teherán buscó cortar el circuito de versiones con una afirmación tajante. No se trató de una conferencia de prensa ni de un parte institucional con sello oficial, sino de un mensaje de tono personal y de difusión rápida, en una plataforma habitual para comunicaciones directas.
Un liderazgo nuevo, en pleno fuego cruzado
Jamenei fue elegido por la Asamblea de Expertos después de la muerte de Ali Jamenei, en el inicio de la ofensiva que disparó el conflicto actual. Su llegada a la cúpula ocurre en un momento límite: ataques sobre infraestructura, presión regional y un tablero diplomático fracturado.
En ese contexto, Israel ya había advertido que consideraría objetivo a cualquier figura que asuma la conducción del régimen si entiende que sostiene la arquitectura militar y el despliegue regional iraní.