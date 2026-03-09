Más de 1.700 personas murieron en la guerra entre EE.UU., Irán e Israel, según cifras oficiales

Se trata de cifras extraídas de reportes oficiales de cada uno de los nueve países que sufrieron alguna muerte dentro de su territorio durante la nueva guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel.
Han pasado nueve días desde que EE.UU. e Israel lanzaron por primera vez sus ataques contra Irán, lo que provocó represalias desde Teherán y aumentó significativamente las tensiones en la región.
Israel también ha bombardeado Líbano desde el lunes pasado, lo que ha dejado cientos de personas muertas y más de mil heridas, según el Ministerio de Salud del país.
Los números fueron recopilados y publicados por corresponsales de CNN en el territorio involucrado.
País por país
Irán: al menos 1.205 civiles han muerto en Irán desde que EE.UU. e Israel comenzaron a atacar el país, según la agencia Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos. El total incluye 194 niños. Otros 187 miembros de las Fuerzas Armadas también han muerto durante este periodo, dijo HRANA.
Líbano: al menos 486 personas han muerto en Líbano desde que Israel comenzó los ataques contra el país la semana pasada, dijo hoy el Ministerio de Salud del país. Dos soldados israelíes también murieron en el sur de Líbano la madrugada del domingo, según las Fuerzas Armadas de Israel.
Iraq: trece miembros de las Fuerzas de Movilización Popular de Iraq murieron en ataques de EE.UU. e Israel contra el país, dijo a CNN la milicia respaldada por Irán. Otros tres combatientes kurdos iraníes y un miembro de seguridad del Gobierno Regional del Kurdistán también murieron en el conflicto, confirmaron los grupos y el KRG a CNN.
Kuwait: al menos 12 personas han muerto en Kuwait, incluidos seis militares de EE.UU., dos militares kuwaitíes y dos miembros del personal de seguridad kuwaití, según el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el Ejército de Kuwait y el Ministerio del Interior del país.
Guardias de Honor llevan el ataúd de uno de los dos policías que murieron en el ejercicio de sus funciones durante su procesión fúnebre en un cementerio de la ciudad de Kuwait, Kuwait, este lunes. Crédito: REUTERS/Mohammed Benmansour
Israel: al menos 11 personas han muerto por ataques en Israel desde que comenzó la guerra, según los servicios de emergencia israelíes Magen David Adom. Nueve de estas personas murieron tras el impacto directo de un misil contra un edificio residencial en la ciudad de Beit Shemesh, dijo MDA.
Personal de emergencias israelí este lunes en Yehud. Crédito: REUTERS/Nir Elias
Emiratos Árabes Unidos: al menos tres personas murieron por drones iraníes, según el Ministerio de Defensa del país. Un ciudadano pakistaní también murió en Dubai después de que restos de un misil interceptado por las defensas aéreas cayeran en un barrio, dijo el domingo la embajada de Pakistán en Emiratos Árabes Unidos.
Arabia Saudita: dos personas murieron después de que un proyectil militar impactara una instalación residencial en la ciudad de Al-Kharj, dijo la Defensa Civil saudita. Un militar de EE.UU. también murió a causa de sus heridas tras un ataque contra tropas estadounidenses en Arabia Saudita el segundo día de la guerra.
Humo en la ciudad de Riyadh, Saudi Arabia, el pasado 5 de marzo. Crédito: REUTERS/Stringer
Bahrein: Una persona murió después de que restos de un misil interceptado provocaran un incendio en un “buque extranjero” en la ciudad industrial Salman de Bahrein, informaron los medios estatales bahreiníes el lunes pasado.
Humo tras un ataque a la refinería de petróleo Bapco, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en la isla de Sitra, Bahréin. Crédito: REUTERS/Stringer
Omán: un ciudadano indio murió después de que una embarcación no tripulada atacara un petrolero en el que trabajaba, a 52 millas náuticas de la costa de Omán, informó la agencia Oman News Agency.
Ataque contra Irán avanza hacia "siguiente fase"
El jefe del ejército israelí, Eyal Zamir, dijo este lunes en un mensaje televisado que las fuerzas israelíes están avanzando hacia la "siguiente fase" en su campaña contra Irán, en la cual intensificarán los ataques contra las bases del Gobierno iraní y sus capacidades militares. Zamir señaló que después del "sorpresivo ataque inicial" que suprimió diversos misiles balísticos iraníes, el ejército está modificando su foco de atención. "Tenemos más medidas sorpresivas que no tenemos intención de revelar", dijo. "Perseguiremos a todos nuestros enemigos y llegaremos a ellos".
La fuerza aérea israelí ha realizado 2.500 ataques, ha disparado más de 6.000 municiones, y ha destruido cerca del 60 por ciento de los lanzamisiles balísticos y el 80 por ciento de los sistemas de defensa antiaérea iraníes, dijo Zamir, quien agregó que Israel ha alcanzado una superioridad aérea casi total sobre Irán.
Zamir señaló que la operación conjunta EEUU-Israel iniciada el sábado está siendo coordinada muy de cerca con los máximos funcionarios militares estadounidenses, incluyendo al presidente del Estado Mayor conjunto, Dan Caine, y al comandante del Comando Central, Brad Cooper.