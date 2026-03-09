Impacto global

El dólar sube y el petróleo se acerca a US$120 por la guerra en Medio Oriente

La intensificación del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sacude a los mercados internacionales: el precio del petróleo subió con fuerza, las bolsas retroceden y los inversores se refugian en el dólar ante el temor a una crisis energética global.