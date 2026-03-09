El dólar sube y el petróleo se acerca a US$120 por la guerra en Medio Oriente
La intensificación del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán sacude a los mercados internacionales: el precio del petróleo subió con fuerza, las bolsas retroceden y los inversores se refugian en el dólar ante el temor a una crisis energética global.
La escalada del conflicto en Medio Orientevolvió a sacudir a los mercados internacionales este lunes. El precio del petróleo registró un fuerte salto y llegó a rozar los 120 dólares por barril, mientras el dólar estadounidense se fortaleció frente a otras monedas en un contexto de incertidumbre financiera y geopolítica.
El aumento del valor del crudo se vincula con el temor a interrupciones en el suministro energético global debido a la guerra que involucra a Irán y a una coalición liderada por Estados Unidos e Israel. La situación generó volatilidad en los mercados financieros y llevó a los inversores a buscar activos considerados más seguros, entre ellos el dólar.
Los precios del petróleo habían comenzado a subir durante la semana pasada, pero la intensificación del conflicto aceleró el movimiento. El barril de referencia internacional Brent llegó a escalar hasta unos 119,50 dólares, su nivel más alto desde 2022, antes de retroceder levemente en las operaciones posteriores.
Créditos: REUTERS/Stringer
Crece la tensión en los mercados
El mercado energético fue uno de los primeros en reaccionar al agravamiento del conflicto. Analistas señalan que las tensiones en Medio Oriente generan preocupación porque la región concentra una parte clave de la producción y el transporte mundial de hidrocarburos.
Una de las principales inquietudes está vinculada con el estrecho de Ormuz, un paso estratégico por el que circula una gran proporción del petróleo global. Cualquier interrupción en esa vía marítima puede alterar de forma inmediata el abastecimiento energético internacional.
El aumento de los precios fue abrupto. En algunos momentos de la jornada el crudo llegó a subir más de un 20% en relación con los valores previos, impulsado por el temor a que el conflicto afecte la producción o el transporte de petróleo desde los países del Golfo.
Sube el petróleo
Este escenario también repercutió en los mercados bursátiles. En Europa y Asia se registraron caídas en varios índices, mientras aumentó la volatilidad financiera. La suba de la energía genera inquietud porque podría trasladarse a los costos de producción y al precio de los combustibles, con impacto directo en la inflación global.
Los analistas advierten que, si el conflicto se prolonga, el encarecimiento del petróleo podría afectar el crecimiento económico mundial. La energía es un insumo central para la industria, el transporte y la producción de alimentos, por lo que un aumento prolongado suele repercutir en el costo de vida.
El dólar gana terreno como refugio financiero
En medio de la turbulencia, el dólar volvió a posicionarse como uno de los principales refugios para los inversores. La moneda estadounidense registró una suba frente a otras divisas importantes, como el euro y la libra esterlina, impulsada por la búsqueda de activos considerados más seguros.
Este comportamiento es habitual en contextos de incertidumbre global. Cuando se intensifican las tensiones geopolíticas o financieras, muchos inversores optan por liquidar posiciones en mercados más riesgosos y trasladar sus fondos hacia activos vinculados a la economía estadounidense.
El fortalecimiento del dólar también está relacionado con la estructura energética de Estados Unidos. A diferencia de otras economías, el país es uno de los principales productores de petróleo y gas, lo que le permite amortiguar parcialmente el impacto de una suba en los precios internacionales de la energía.
Mientras tanto, el encarecimiento del petróleo genera presión adicional sobre los bancos centrales. Si el conflicto provoca una suba sostenida del costo de la energía, podría impulsar nuevas tensiones inflacionarias y alterar las previsiones sobre tasas de interés en distintas economías.
En ese contexto, algunos gobiernos y organismos internacionales analizan medidas para estabilizar el mercado energético, entre ellas la posible liberación de reservas estratégicas de petróleo. Sin embargo, los analistas advierten que la evolución de los precios dependerá principalmente de cómo evolucione la situación en Medio Oriente.
Por ahora, los mercados financieros siguen de cerca el desarrollo del conflicto. La incertidumbre sobre el suministro de energía y el impacto económico global mantiene en alerta a inversores, gobiernos y empresas en todo el mundo.