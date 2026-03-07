Escalada en el Golfo

Irán amenaza con hundir "buques enemigos" y pone en jaque el comercio mundial

En una nueva advertencia que dispara la tensión en el Estrecho de Ormuz, el régimen de Teherán aseguró que sus fuerzas navales están listas para atacar cualquier embarcación hostil. La declaración surge tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos sobre objetivos estratégicos iraníes.