Máxima tensión en Medio Oriente

Israel ordena evacuaciones forzosas en Beirut y escala la ofensiva sobre Teherán

En la octava jornada de una guerra que ya desborda todas las fronteras regionales, las Fuerzas de Defensa de Israel instaron a la población del sur de la capital libanesa a abandonar sus hogares de inmediato. Mientras tanto, en Irán, bombardeos estratégicos destruyeron un distrito clave de la capital y el búnker utilizado por la cúpula militar.