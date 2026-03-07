Irán rechazó rendirse ante Estados Unidos e Israel y lanzó una advertencia a la región
El presidente Masud Pezeshkian respondió a las exigencias de Donald Trump, aseguró que su país resistirá el conflicto y anunció el fin de las ofensivas contra países vecinos, aunque advirtió que responderá ante cualquier nuevo ataque.
Pezeshkian defendió la posición de Irán y respondió a Estados Unidos. Crédito: REUTERS.
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, aseguró este sábado que su país no se rendirá ante Estados Unidos ni ante Israel, cuando el conflicto en Medio Oriente entra en su octavo día. Sus declaraciones surgieron como respuesta directa a las exigencias formuladas el día anterior por el presidente estadounidense Donald Trump.
En un mensaje difundido en video por la oficina presidencial, el mandatario iraní reafirmó la postura de su gobierno frente a la presión internacional. “La idea de que Irán aceptará una rendición incondicional es un sueño que nuestros enemigos se llevarán a la tumba”, afirmó.
Las declaraciones de Pezeshkian llegaron luego de que Trump manifestara que la única forma de poner fin a la escalada militar sería una “rendición incondicional” de Teherán.
El conflicto actual comenzó el 28 de febrero, jornada en la que también murió el líder supremo iraní, Ali Jamenei, tras un bombardeo. Desde entonces, la tensión en la región se intensificó con ataques y contraataques entre Irán, Israel y objetivos vinculados a Estados Unidos.
Durante su discurso, el presidente iraní acusó a sus adversarios de actuar sin respetar las normas internacionales. Según expresó, los bombardeos alcanzaron distintos puntos del país, incluidos espacios civiles.
El humo se eleva tras una explosión, en medio del conflicto en Teherán Crédito: REUTERS.
“Lamentablemente vemos que, sin respetar las leyes internacionales, bombardean cualquier lugar que desean y no dudan en atacar escuelas, hospitales y otros centros en nuestro territorio”, sostuvo.
Conflictoprolongado
En reiteradas ocasiones, las autoridades iraníes señalaron que el país está preparado para enfrentar una guerra prolongada. Como parte de esa estrategia, Irán respondió con ataques dirigidos contra Israel y contra objetivos vinculados a Estados Unidos en la región.
Escombros tras un ataque israelí en medio de la escalada regional. Crédito: REUTERS.
Entre los blancos mencionados se encuentran bases militares y embajadas estadounidenses ubicadas en distintos países de Medio Oriente, entre ellos Kuwait y Arabia Saudita.
Fin de losataques apaíses vecinos
En el mismo mensaje, Pezeshkian anunció que Irán decidió suspender los ataques dirigidos contra países vecinos. La decisión fue tomada por el Consejo de Liderazgo creado tras la muerte del líder supremo.
Sin embargo, el mandatario aclaró que la medida se mantendrá siempre que Irán no sea atacado desde esos territorios.
“A menos que Irán sea agredido desde esos países, pondremos fin a esas ofensivas”, indicó.
Disculpas yadvertencia a la región
El presidente iraní también ofreció disculpas a los países que resultaron afectados por los ataques recientes, aunque al mismo tiempo lanzó una advertencia a los gobiernos de la región.
“Algunos están pensando en aprovechar esta oportunidad para atacar nuestro territorio. Les envío este mensaje: no se conviertan en instrumentos del imperialismo”, expresó.
Mientras se difundía el mensaje presidencial, la agencia Tasnim —vinculada a la Guardia Revolucionaria— informó sobre una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra objetivos en Baréin y Qatar, lo que reflejó que la tensión en la región continúa.