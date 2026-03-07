#HOY:

El gobierno de Trump autorizó la venta de oro de Venezuela

El permiso ocurre después de que el secretario estadounidense del Interior concluyera una visita a Venezuela y ambos países anunciaran el restablecimiento de los lazos diplomáticos.

El gobierno de Donald Trump emitió este viernes (06.03.2026) un permiso de venta de parte del oro venezolano para las transacciones con la empresa estatal minera Minerven o sus filiales, en una nueva flexibilización de las sanciones de Washington contra Caracas desde el arresto de Nicolás Maduro a comienzos de año.

U.S. President Donald Trump boards Air Force One as he departs from Joint Base Andrews in Maryland, U.S., March 6, 2026. REUTERS/Kevin LamarqueEl gobierno de Trump comunicó la decisión este viernes. Reuters.

La licencia solo permite por ahora los intercambios a través de Estados Unidos y para empresas radicadas en el país, las cuales están autorizadas a reexportar el metal precioso. Además, prohíbe las transacciones hacia Irán, Corea del Norte, Rusia, China y Cuba, una condición que ya se aplica a las ventas de petróleo venezolano.

Estados Unidos ya volvió a autorizar la exportación de petróleo venezolano, pero mantiene el control sobre el proceso, ya que los ingresos por la venta de crudo deben depositarse en un fondo supervisado por el Departamento del Tesoro y actualmente radicado en Qatar. Esto también se aplicará a las ventas de oro.

Régimen de Venezuela y Estados Unidos reanudan relaciones diplomáticas

La licencia se conoce después de que el secretario del Interior del gobierno de Trump, Doug Burgum, concluyera el jueves una visita de dos días a Venezuela y ambos países anunciaran el restablecimiento de los lazos diplomáticos.

(260305) -- CARACAS, 5 marzo, 2026 (Xinhua) -- Imagen proveída por la Presidencia de Venezuela, de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez (d), estrechando la mano del secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum (i), durante un acto de firma de acuerdos con la petrolera Shell, en Caracas, Venezuela, el 5 de marzo de 2026. (Xinhua/Presidencia de Venezuela) (ms) (rtg) (ah) (ce)Doug Burgum y Delcy Rodríguez, el 5 de marzo en Caracas. Reuters

Burgum, quien durante la visita mantuvo conversaciones con la encargada interina Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro, dijo que decenas de empresas habían expresado interés en invertir en Venezuela.

La administración Trump administra de facto Venezuela y controla los vastos recursos naturales del país tras la detención de Maduro. El país caribeño es muy rico en petróleo y minerales como oro y diamantes, así como bauxita, coltán y otros materiales raros usados para fabricar computadoras y teléfonos móviles.

