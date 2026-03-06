Para Trump, el fin del régimen cubano sería “la frutilla del postre” tras las intervenciones de EE.UU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la eventual caída del sistema político cubano podría convertirse en “la frutilla del postre” luego de las intervenciones impulsadas por su gobierno en Venezuela e Irán. Sus declaraciones se produjeron durante una entrevista con el medio Politico y en un evento realizado en la Casa Blanca.
Además, el mandatario confirmó que Washington mantiene contactos con el gobierno de La Habana y sostuvo que la isla atraviesa una situación crítica en materia económica y energética.
Durante la entrevista, el presidente estadounidense se refirió al escenario en la isla y planteó que un cambio de régimen podría ocurrir en el futuro.
Consultado sobre si su administración estaba influyendo en el posible derrumbe de la Revolución cubana, respondió: “¿Ustedes qué opinan? Después de 50 años, eso es la frutilla del postre. Venezuela lo está haciendo fantásticamente”.
Trump confirmó negociaciones con Cuba Crédito: REUTERS.
El mandatario también mencionó la situación política en Venezuela y destacó el rol de la dirigente venezolana Delcy Rodríguez, a quien elogió por las decisiones tomadas respecto del suministro energético a Cuba.
Según expresó, “Delcy Rodríguez está haciendo un trabajo fantástico. La relación con ellos es excelente”.
Contactos conLa Habana
Trump confirmó que su gobierno mantiene conversaciones con las autoridades cubanas, aunque desde La Habana negaron la existencia de negociaciones formales.
“Necesitan ayuda. Estamos hablando con Cuba”, señaló el mandatario al referirse a la situación económica de la isla.
En ese contexto, recordó que en enero ordenó un bloqueo petrolero total contra Cuba, medida que luego fue parcialmente flexibilizada a fines de febrero. Actualmente se permite la venta de petróleo y gas siempre que el combustible llegue al sector privado y no al Estado cubano.
Cuba señaló que la intervención estadounidense contra Venezuela es "un acto de terrorismo de Estado".
El mandatario también atribuyó parte de la crisis energética de la isla a la interrupción del suministro petrolero proveniente de Venezuela.
“Cortamos todo el petróleo, todo el dinero… todo lo que venía de Venezuela, que era la única fuente”, afirmó Trump.
Crisis económica yenergética
La situación en Cuba atraviesa uno de los momentos más complejos desde el triunfo de la Revolución. El país enfrenta apagones prolongados, escasez de transporte y dificultades para acceder a productos básicos.
El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, encabeza el gobierno en medio de un escenario de fuerte deterioro económico y energético.
En ese marco, Trump insistió en que el interés de su administración por la situación cubana continúa vigente y dejó abierta la posibilidad de avanzar en nuevas decisiones políticas en el futuro.
“¿Cuánto tiempo llevan oyendo hablar de Cuba durante 50 años? Es una de las pequeñas cosas que me interesan”, concluyó el mandatario estadounidense.